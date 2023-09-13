Sarımsak kürü nasıl yapılır? Sarımsak kürü faydaları neler?

Şifa kaynağı olarak bilinen sarımsak özellikle kış aylarında gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklığı güçlendirmektedir. Sarımsak kürü ise limon ve sarımsağın hastalıklara karşı koruyucu etkisiyle sık tercih edilen doğal bir şifa kaynağıdır. Peki, sarımsak kürü nasıl yapılır? Sarımsak kürü faydaları neler?

Sarımsak kürü nasıl yapılır? Sarımsak kürü faydaları neler?

Sarımsak kürü gribal enfeksiyonlardan en çok tercih edilen kürlerdendir. Sarımsak kürünü evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Sarımsak kürü tarifini sizler için derledik. Peki, sarımsak kürü nasıl yapılır? Sarımsak kürü faydaları neler?

Sarımsak kürü, limon ve sarımsağı belli ölçülerde karıştırılıp, dinlenmeye bıraktıktan sonra yapılan bir kürdür. Limon ve sarımsak doğal şifa kaynakları olarak bilinir. Sarımsak kürü, tamamen doğal yöntemler ile hazırlanır ve çoğu hastalığı iyileştirmek için bilinen yöntemler arasındadır.

SARIMSAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Sarımsak kürü için ilk olarak 1 litre saf limon suyu gereklidir. Bunun içerisine 20 diş sarımsak ölçeklendirilir.

Hazırlanan karışımın dinlenebilmesi için ideal koşullarda cam saklama şişesinde kullanılması tavsiye edilir.

limon-sarimsak-kuru-nasil-yapilir-13-faydasi-3.jpg

SARIMSAK KÜRÜ TARİFİ

- 20 diş sarımsak yıkamadan soyulur. Havan yardımıyla sarımsaklar suyu çıkana kadar ezilir. Cam kavanoz içerisine ezilen sarımsaklar eklenir.

- 1 litre saf limon suyu, sarımsakların üzerine sıkılır. Karışımı etkili bir şekilde hazırlayabilmek için limonları ışık ile korunmasını engelleyebilirsiniz. Çekirdekleri ile beraber limonları ekleyip kavanozun kapağını sıkın.

- Kavanoz ışık almayacak şekilde sarılır ve işlem tamamlanmış olur. En iyi kürü yapabilmek için kür karışımını 25 gün boyunca çalkalamak gerekir. 25 günlük süre içinde kürün ışık almaması, hava ile temas etmemesidir ve kapağın açılmaması gerekir.

limon-sarimsak-kuru-nasil-yapilir-13-faydasi-1.jpg

SARIMSAK KÜRÜ FAYDALARI NELER?

- Kolesterole etki eder ve düzenlenmesini sağlar.

- Vücuttaki gereksiz ve istenmeyen yağların hızlıca yakılmasını sağlar. Kilo vermek isteyen kişiler tarafından tercih edilebilir.

- Alerjenler ile savaşarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine ortam hazırlar.

- Vücuttaki gereksiz toksinleri ve zararlı mikroorganizmaları atar.

- Şeker oranını dengeler ve daha dinç hissetmenize katkıda bulunur.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Aylar geçti sorun hala çözülemedi. Deprem bölgesinde ameliyatlar yapılamıyor Güncel
Aylar geçti sorun hala çözülemedi. Deprem bölgesinde ameliyatlar yapılamıyor
Altın Portakal’da yarışacak filmler belli oldu Kültür Sanat
Altın Portakal’da yarışacak filmler belli oldu
Ev kirasına bile yetmeyen asgari ücret için Erdoğan'ın masasında 2 rakam var Ekonomi
Ev kirasına bile yetmeyen asgari ücret için Erdoğan'ın masasında 2 rakam var
Güvenlik korucusu polis kiracısını dövüp silahını gasp etti Güncel
Güvenlik korucusu polis kiracısını dövüp silahını gasp etti
Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor Kültür Sanat
Troya Kültür Yolu Festivali devam ediyor
Chris de Burgh İstanbul’a geliyor Kültür Sanat
Chris de Burgh İstanbul’a geliyor
Milli maç öncesi 38 bin 324 kişi Fatiha okudu Spor
Milli maç öncesi 38 bin 324 kişi Fatiha okudu