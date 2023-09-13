Sarımsak kürü gribal enfeksiyonlardan en çok tercih edilen kürlerdendir. Sarımsak kürünü evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Sarımsak kürü tarifini sizler için derledik. Peki, sarımsak kürü nasıl yapılır? Sarımsak kürü faydaları neler?

Sarımsak kürü, limon ve sarımsağı belli ölçülerde karıştırılıp, dinlenmeye bıraktıktan sonra yapılan bir kürdür. Limon ve sarımsak doğal şifa kaynakları olarak bilinir. Sarımsak kürü, tamamen doğal yöntemler ile hazırlanır ve çoğu hastalığı iyileştirmek için bilinen yöntemler arasındadır.

SARIMSAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Sarımsak kürü için ilk olarak 1 litre saf limon suyu gereklidir. Bunun içerisine 20 diş sarımsak ölçeklendirilir.

Hazırlanan karışımın dinlenebilmesi için ideal koşullarda cam saklama şişesinde kullanılması tavsiye edilir.

SARIMSAK KÜRÜ TARİFİ

- 20 diş sarımsak yıkamadan soyulur. Havan yardımıyla sarımsaklar suyu çıkana kadar ezilir. Cam kavanoz içerisine ezilen sarımsaklar eklenir.

- 1 litre saf limon suyu, sarımsakların üzerine sıkılır. Karışımı etkili bir şekilde hazırlayabilmek için limonları ışık ile korunmasını engelleyebilirsiniz. Çekirdekleri ile beraber limonları ekleyip kavanozun kapağını sıkın.

- Kavanoz ışık almayacak şekilde sarılır ve işlem tamamlanmış olur. En iyi kürü yapabilmek için kür karışımını 25 gün boyunca çalkalamak gerekir. 25 günlük süre içinde kürün ışık almaması, hava ile temas etmemesidir ve kapağın açılmaması gerekir.

SARIMSAK KÜRÜ FAYDALARI NELER?

- Kolesterole etki eder ve düzenlenmesini sağlar.

- Vücuttaki gereksiz ve istenmeyen yağların hızlıca yakılmasını sağlar. Kilo vermek isteyen kişiler tarafından tercih edilebilir.

- Alerjenler ile savaşarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine ortam hazırlar.

- Vücuttaki gereksiz toksinleri ve zararlı mikroorganizmaları atar.

- Şeker oranını dengeler ve daha dinç hissetmenize katkıda bulunur.