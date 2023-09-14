Karaciğer yağlanmasına iyi geliyor. Mucize karışımın faydaları saymakla bitmiyor

İnsanların sağlıkları için doğal besinlere yönlenme süreci devam ediyor. Kolesterolü dengeleyen karaciğer yağlanmasına iyi gelen maydanoz limon kürünün faydaları dikkat çekti.

MAYDANOZ LİMON KÜRÜ FAYDALARI

-Akciğerleri temizler

-Kolesterolü dengeler

-Kalp damar sağlığını korur

-Cildi parlatır ve temizler

-Metabolizmayı hızlandırır

-Karaciğer yağlanmasına iyi gelir

-Bağırsakları temizler

MAYDANOZ LİMON KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Maydanoz limon kürü; ortalama 10-15 kadar maydanoz dalı, 1 adet limon, 1 su bardağı su blenderize edilerek bir karışım elde edilir.

Genellikle kahvaltıdan 15 dk önce tüketilmesi önerilir. Günlük tüketilmesi önerilen maydanoz kürüne ortalama 10-15 gün devam edip sonra ara verilmesi önerilir.

Maydanoz küründe maydanoz ve limon karışımı ile maydanozdan maksimum verim sağlanması hedeflenir. Bu şekilde hem lifli hem de vitamin ve mineralden zengin besleyici bir karışım elde edilir.

Maydanoz kürü faydaları olarak sayılabilecek ilk özellik; zararlı toksinlerin atılmasını sağlayarak karaciğer detoksuna yardımcı olmasıdır. Diğer yandan maydanoz kürü genellikle kilo vermek isteyen kişiler için önerilen bir kürdür. Maydanoz limon kürü faydaları göz önünde bulundurularak günde 1-2 porsiyon tüketilebilir. Günlük önerilen bu porsiyon miktarının üzerine çıkılmamalıdır. Bu şekilde maydanoz küründen en yüksek verim alınabilir.

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDİR?

Karaciğer yağlanması, fazla kilolu bireylerde veya fazla alkol kullanımı nedeniyle şeker hastalığı ya da insülin direnci olan kişilerde görülen, karaciğerde yağ birikmesi durumudur.

Karaciğerde biriken yağ, zamanla karaciğerin büyümesine neden olur. Önceleri basit yağlanma olarak adlandırılan ve karaciğer test bozukluğu yapmamış vakalarda, zamanla iltihaplanma gelişerek yağlı karaciğer hastalığı (steatohepatit) gelişmektedir. Bu vakalar, siroz ve kanser gelişimi için risk altındadır.

KARACİĞER YAĞLANMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Yorgunluk,

-Halsizlik,

-Terleme,

-Efor kapasitesinde azalma,

-Nefes darlığı,

-Ciltte kızarma,

-Kaşıntı,

-Karnın sağ üst kısmında dolgunluk hissi gibi belirtilere neden olabilir.