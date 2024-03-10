Sarımsaklı süt nelere iyi gelir

Sarımsaklı süt, doğanın iki harika ürünü olan süt ve sarımsağın birleşmesinden oluşan bir süper güçtür.

Modern tıp çok etkili olsa da, bazı ilaçlar yan etkilere neden olabilir ve pahalı olabilir. Bu yüzden birçok insan, doğal tıp sistemlerine, özellikle de Ayurveda’ya ilgi duyar. Ayurveda, (Hindistan’ın Vedik kültüründen gelen 5000 yıllık bir doğal şifa sistemi) hastalıkları önlemek ve genel sağlığı geliştirmek için doğal ilaçların yanı sıra çeşitli karışımlar da sunar. Sarımsaklı süt, Ayurveda metinlerinde sıkça bahsedilen ve birçok sağlık faydası sağlayan ve kolayca hazırlanabilen bir karışımdır. Kalp hastalıklarından iktidarsızlığa, astımdan kabızlığa ve vereme kadar birçok soruna çare olan sarımsaklı süt, doğal bir reçete olarak kabul edilir. Sarımsaklı sütün tarifi de çok basittir. Sağlığınıza doğal yollarla kavuşmak isterseniz, bu karışımı denemenizi tavsiye ederim.

SARIMSAKLI SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR

EREKTİL DİSFONKSİYONU ÖNLER VE TEDAVİ EDER

Sarımsaklı süt, erektil disfonksiyon için doğal bir çözümdür. Bu tedavinin işe yaradığına dair birçok anekdot kanıt vardır. Ayrıca, bilim insanları, sarımsakta bulunan S-alil sistein (SAC) adlı bir bileşenin, özellikle diyabetli erkeklerde erektil disfonksiyonu iyileştirmeye yardımcı olan antioksidan etkiler gösterdiğini bulmuşlardır.

DOĞAL AFRODİZYAKTIR

Sarımsak, cinsel gücü artıran doğal bir afrodizyaktır. Ancak sarımsak kokusu, cinsel çekiciliği azaltabilir. Bu sorunu çözmek için sarımsaklı süt kullanabilirsiniz. Bilim insanları, sütün içindeki maddelerin, sarımsağın kötü kokusuna neden olan kükürt bileşiklerini nötralize ettiğini bulmuşlardır. Bu sayede, sarımsaklı süt içerek, afrodizyak etkisinden faydalanabilir ve kokusundan rahatsız olmazsınız.

ZATÜRREYE KARŞI KORUR VE TEDAVİ EDER

Zatürre gibi bir hastalığa yakalandığınızda, günde 3 kez sarımsaklı süt içmeniz iyileşmenizi hızlandırır. Bu karışım, bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonla savaşır.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Sarımsaklı süt, kötü LDL kolesterolü düşürür ve kan pıhtılaşmasını önler. Bu da kalp ve damar sağlığını korur ve iyileştirir. Eğer yağsız ya da az yağlı süt kullanırsanız, bu etki daha da artar. Sarımsak, kalp hastalıkları için birçok Ayurveda ilacının ana bileşenidir. Son on yılda, birçok bağımsız araştırma grubu, sarımsağın kardiyak hipertrofi, hiperlipidemi, hiperglisemi ve kardiyovasküler hastalığın diğer patolojik durumlarını azalttığı için kalbi koruyucu bir etkisi olduğunu bulmuştur. Ancak, sarımsağın kalp hastalığı için bu faydalarından yararlanmak için, düzenli olarak sarımsaklı süt içmeniz gerekir.

UYKUSUZLUĞU GİDERİR

Sarımsaklı süt, gece yatmadan önce içildiğinde, sizi rahatlatır ve uykuya dalmanızı kolaylaştırır.

KOLESTEROLÜ DENGELER

Sarımsaklı sütü ısıttığınızda ve 7 gün boyunca içtiğinizde, kötü LDL kolesterolü azaltır ve iyi HDL kolesterolü artırır.

İKTİDARSIZLIĞI ÖNLER VE TEDAVİ EDER

Sarımsaklı süt, iktidarsızlık gibi cinsel sorunlar için de etkilidir. Hem kadın hem de erkek doğurganlığını artırmak için, haşlanmış sarımsak parçalarını da yiyebilirsiniz.

AKNEYE İYİ GELİR

Sivilcelerin kesin nedenleri bilinmese de, bilim insanları bu cilt problemine Propionibacterium acnes (P. acnes) adlı bir bakterinin yol açtığını belirlemişlerdir. Sarımsak, akneyi önleyen ve tedavi eden birkaç kükürt bileşiği içerir. Kükürt bileşikleri, sivilceye neden olan bakterilerin üremesini engeller. Bu da sivilce sayısını azaltır. Sarımsaklı süt içtiğinizde, bu karışımdaki bileşikler kana karışır ve daha sonra terleme yoluyla vücuttan atılırken, sivilceleri önler. Sarımsaklı sütteki bileşikler, cildinizi pürüzsüz ve temiz yapar.