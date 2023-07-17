Sarıyer'de dron destekli trafik denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Maslak Büyükdere Caddesi'nde denetim noktası oluşturdu.

Kontrollerde durdurulan araçların ve sürücülerin belgeleri incelendi.

Dron destekli denetimlerde emniyet kemeri takmayan ve seyir halinde cep telefonuyla konuşan sürücüler tespit edilerek haklarında işlem yapıldı.

Denetim kapsamında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye 872 lira cezai işlem uygulandı.

Kontrollerde tescil ve plaka belgesi olmadan karayoluna çıkan araç trafikten men edilirken, sürücüsüne 4 bin 64 lira ceza kesildi.

Muayenesiz trafiğe çıkan bir sürücüye 951 lira ceza yazan polis ekipleri, eksik evrak bulunan veya kurallara uymayan bazı sürücülere de cezai işlem uyguladı.