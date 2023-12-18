Sarıyer’de hareket halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

Kaynak: İHA
Sarıyer’de hareket halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
Sarıyer’de hareket halinde olan bir İETT otobüsü aniden alevlere teslim oldu. Otobüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kireçburnu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarabyaüstü - Kabataş seferini yapan İETT özel halk otobüsü hareket halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför otobüsü durdurarak içeride bulunan yolcuları tahliye etti. Çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle müdahalede bulunduğu yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile söndürüldü.

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MAHALLENİN MUHTARI YANGINA KOŞTU

Yangın esnasında yangın tüpleri ile müdahalede bulunan Kireçburnu Muhtarı Çağlar Coşkun, “Klima sistemindeki arıza sebebiyle araç 3 dakika içinde alev aldı. Şoför arkadaşımızın ve mahalledeki vatandaşların yardımıyla yangını söndürdük. İçeride bulunan az sayıda yolcu da tahliye edildi. Çok şükür can kaybı ya da yaralanma olmaması sevindirici” şeklinde konuştu.

Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın nedeniyle İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi.

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