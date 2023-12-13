İETT otobüsü alev alev yandı

Kaynak: İHA
İETT otobüsü alev alev yandı
Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü yandı.

Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde yangın meydana geldi.

Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8503 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoför dumanları fark etmesi üzerine otobüsü sağ şeride çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otobüste kimsenin olmaması olası bir faciaya önledi. Çıkan yangında körüklü otobüsün yarısında hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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