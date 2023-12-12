Polis İETT otobüsünde tartışı şoförü darbetti

Eyüpsultan'da, İETT otobüsüne binen polis memuru tartıştığı şoförü darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şoför hakkında adli işlem başlatıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Polis İETT otobüsünde tartışı şoförü darbetti

10 Aralık Pazar günü Eyüpsultan'da meydana gelen olayda, İddiaya göre, Ayhan Gümüş'ün kullandığı İETT otobüsü, Eyüpsultan'da yolcuları aldığı sırada, bir yolcunun sorduğu soruya şöförün verdiği cevaba sinirlenen başka bir yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, polis memuru şoförü darbetti. Otobüsün dışında da devam eden kavga, yolcuların araya girmesiyle son buldu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

O anlar ise güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün yolcuları aldığı sırada bir kişinin kimliğini göstererek otobüse girdiği, ardından da bir kadının şöföre, "Bu otobüs direk mi gidiyor?" diyerek soru sorduğu görülüyor. Şöförün, "yamuk gidiyor" demesi üzerine, kimliğini göstererek giren kişinin "Polis memuruyum" dediği ve "düzgün cevap vereceksin" dediği duyuluyor. Daha sonra İETT şöförü ile polis arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışma sırasında polis olduğunu söyleyen kişi İETT şöförünü darbediyor. Ardından ikili otobüsünde dışında da da birbirine kavga ettiği görülüyor.


OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayhan Gümüş'ün hakkında "Görevli Memura Mukavemet - Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma-Kasten Yaralama" suçlarından adli işlem başlatıldığı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

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