Sarıyer'de kadın öğretmene okul koridorlarında saldırı: Öğrenciden tehdit, veliden yumruk

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer alan Prof. Dr. Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu’nda görev yapan kadın öğretmen N.Ö., iddiaya göre ara dönemde başka bir okuldan gelen bir öğrencinin, bir başka öğrenciye zorbalık yaptığını görünce öğrenciyi uyardı.

Öğretmenin uyarısına tepki ile karşılık veren öğrenci, “Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz” diyerek babası A.Ç.'yi çağırdı.

Okula gelen A.Ç. koridorda gördüğü öğretmen N.Ö.'ye saldırdı.

A.Ç.’nin savurduğu yumruk ve tekmelerle yaralanan öğretmen N.Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öğretmen N.Ö.'nün saldırıya uğradığı anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde koridorda yürüyen N.Ö.’nün, okula giren A.Ç'nin attığı yumrukla yere düştüğü görülüyor.

Ardından ise okulda görev yapan diğer öğretmenler ve çalışanlar N.Ö.'nün yardımına koşuyor.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müdürlüğümüzce olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup konu tarafımızdan hassasiyetle takip edilmektedir"