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Köpeği boğmaya çalışan saldırganla ilgili yeni gelişme

İstanbul Sarıyer'de köpeği merdiven boşluğuna atıp boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 16:20
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Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan saldırgan tutuklandı

Köpeği boğmaya çalışan saldırganla ilgili yeni gelişme
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İstanbul Sarıyer'de Maden Mahallesi'nde gece saatlerinde sokakta bulunan sahipsiz bir köpeğe saldıran E.Ç.K. isimli şüpheli, yere yatırdığı köpeğin üstüne çıkarak boğmaya çalışmıştı. Köpeğe uygulanan şiddete tanık olan mahalle sakinleri tepki gösterince saldırgan kaçmıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntüler, sosyal medyada da paylaşılmıştı. Polisin yaptığı çalışmayla gözaltına alınan saldırgan E.Ç.K., daha sonra serbest bırakıldı.

İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINMIŞTI

E.Ç.K., köpeğe uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri incelendikten sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği büro ekiplerince ikinci kez gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Saldırgan hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 TL idari para cezası uygulanırken, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. E.Ç.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Saldırıya uğrayan sokak köpeği Sarıyer Belediyesi ekiplerince gözetim altına alınarak, tedavisi için Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'ne getirilmişti. (AA)
 

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