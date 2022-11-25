Tarkan'dan Konya'daki köpek katliamına sert tepki. ''Yetkililer hep üç maymunu oynuyor''

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır."

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM"

Vahşet görüntüleri gündemdeki yerini korurken; ünlü sanatçı Tarkan'dan da yaşananlara ilişkin bir paylaşım geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından hayvan katliamına tepki gösteren ünlü sanatçı Tarkan, "İzleyemedim üzüntümden bu korkunç görüntüleri. Bu nasıl bir caniliktir ve bu caniliğe tanık olanlar ne vicdansızdır ki bir dur demez, önüne geçmezler bunun. İnsanlığımdan bir daha utandım" dedi.

"YETKİLİLER ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR"

Tarkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hesabı sorulmalı bunun, cezası verilmeli hayvanlara işkence yapan bu canilerin. Gerçi hep diyoruz bunları ama o sözüm ona yetkililer 3 maymunu oynuyorlar hep. Bilsinler ki, onlar da bu caniler kadar suçlular kayıtsız kaldıkları için."