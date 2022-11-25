25 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Tarkan'dan Konya'daki köpek katliamına sert tepki. "Yetkililer hep üç maymunu oynuyor"

Tarkan'dan Konya'daki köpek katliamına sert tepki. "Yetkililer hep üç maymunu oynuyor"

Megastar Tarkan, Konya Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde bir köpeğin kürekle katledilmesine sert tepki gösterdi. "Görüntüleri izleyemedim" diyen Tarkan, "Hesabı sorulmalı bunun. Gerçi hep diyoruz bunları ama yetkililer 3 maymunu oynuyorlar hep. Bilsinler ki, onlar da bu caniler kadar suçlular kayıtsız kaldıkları için" dedi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 13:47
Takip Et

'Yetkililer hep üç maymunu oynuyor'. Tarkan'dan Konya'daki köpek katliamına sert tepki

Tarkan'dan Konya'daki köpek katliamına sert tepki. ''Yetkililer hep üç maymunu oynuyor''
+
Aa
-

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada tepki çekti. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyuran Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır."

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM"

Vahşet görüntüleri gündemdeki yerini korurken; ünlü sanatçı Tarkan'dan da yaşananlara ilişkin bir paylaşım geldi.

Kişisel sosyal medya hesabından hayvan katliamına tepki gösteren ünlü sanatçı Tarkan, "İzleyemedim üzüntümden bu korkunç görüntüleri. Bu nasıl bir caniliktir ve bu caniliğe tanık olanlar ne vicdansızdır ki bir dur demez, önüne geçmezler bunun. İnsanlığımdan bir daha utandım" dedi.

"YETKİLİLER ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR"

Tarkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hesabı sorulmalı bunun, cezası verilmeli hayvanlara işkence yapan bu canilerin. Gerçi hep diyoruz bunları ama o sözüm ona yetkililer 3 maymunu oynuyorlar hep. Bilsinler ki, onlar da bu caniler kadar suçlular kayıtsız kaldıkları için."

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Devran
25.11.2022 14:24
Insanımız,kadınlarımız bile her gün sokaklarda katlediliyor olmasina rağmen bu canların yüzüne bakan hiç yok .Ama depremde enkaz altında bu canlar bizi buluyor.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
1
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Bakan Bilgin milyonların merak ettiği soruya yanıt verdi: Asgari ücrete yüzde 50 zam olur mu?
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
2
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Konya'da vahşet: Barınaktaki köpekleri kürekle vura vura katlettiler
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
3
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Güney Kore'de neden Kim isimli 6 futbolcu ilk 11'de
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
4
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Meclis'te 'Soylu' tartışması: '10 bin dolar alan siyasetçi'yi hatırlattı, AKP sıraları karıştı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
5
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Milli Takım gidemedi ama Zeynep Bastık Dünya Kupası'nda şov yaptı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
6
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿Ahmet Hakan'dan sonra Abdulkadir Selvi de gereğini yaptı. Seçim sonucunu açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
7
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿CHP'nin asgari ücret önerisi belli oldu. Genel başkan yardımcısı açıkladı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿Ali Babacan kadına şiddete karşı sokağa çıktı
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Bakan Muş açıkladı: 15 Milyarlık paket hemen gönderilecek
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
﻿Antalya’da yazdan kalma bir gün
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.