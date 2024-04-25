Şarjın daha çok dayanması için ne yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Şarjın daha çok dayanması için ne yapılır?
Gün boyunca bazen iş sebebi bazen de vakit geçirmek için elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarımızın şarjı gün ortasında biterek canımızı sıkabiliyor. Peki, bu sorunun ortadan kalkması, yani şarjımızın daha çok dayanması için neler yapılır?

Akıllı telefonlar hayatımızda en çok vakit ayırdığımız aygıtlar haline geldi. Bütün dünyanın parmak uçlarımızda olduğu günümüzde şarjımızın yarıda bitmesi, teknoloji nimetlerinden yararlanmamızı engelliyor.

Daha iyi bir telefon almak günümüzde ekonomi kaynaklı zorlaşsa da buna gerek kalmadan telefonlarımızın pil ömrünü uzatmamız mümkün.

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Bu durumda akıllarda şu soru oluşuyor: Peki ne yapabiliriz?

Öncelikle bataryamızın son durumunu kontrol etmemiz gerekir. Son güncelleme ile birçok telefonunun batarya durumu telefonun ayarlar kısmından görmek mümkün. Eğer ki bataryamızın gücü yüzde 80 seviyelerinin altına inmişse batarya değişikliğine gitmek mantıklı bir hareket olacaktır.

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Bununla beraber cihazdaki arka plan işlerinin kapatılması şarjımızın daha çok gitmesine neden oluyor. Uygulamalar biz onları tamamen kapatana kadar aslında tam olarak kapanmaz.

Güncelleme ile bazen cihazlar yeni uygulamalara dayanamayarak cihazları daha fazla enerji harcamaya devam iter.

Bu tür hareketlerden kaçınarak bataryamız daha uzun süre dayanacaktır.

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