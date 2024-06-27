Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in oğlunun son hali. Anasının boyunu geçti

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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in oğlunun son hali. Anasının boyunu geçti

İşte Bergüzar Korel ve Halit Ergenç'in büyümüş oğlu Ali...

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, oyunculuk mesleğini paylaşmanın yanı sıra, mutlu bir evlilik ve üç çocuk sahibi olmanın da ortak noktasını buldu.

Sosyal medyada sıkça gündem olan Bergüzar Korel, çocuklarıyla olan tatlı anlarını takipçileriyle paylaşmaktan geri kalmıyor.

Londra'da ailece bir yuva kuran ve işleri nedeniyle İstanbul ile Londra arasında sürekli seyahat eden çift, çocuklarının eğitimi için İngiltere'de yeni bir başlangıç yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Korel, büyük oğlu Ali ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve Ali artık annesinin boyunu geçmiş durumda.

Bergüzar Korel, 13 yıl önce Halit Ergenç ile evlenmiş ve bu birliktelikten ilk çocukları Ali'yi 2010'da, ikinci oğulları Han'ı 2020'de ve kızları Leyla'yı ise 2021 Kasım'ında kucaklarına aldı.

İngiltere'de çocuklarının eğitimi için yeni bir hayat kuran çift, aile bağlarını güçlendirirken kariyerlerini de ihmal etmedikleri bildirildi.

Korel, büyük oğlu Ali ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Bir zamanlar minicik ayakları şimdi yanımda uzun boylu bir genç adam" diyerek duygularını ifade etti.

Bergüzar Korel, oğlu Ali ile olan bu özel anları daha önce de takipçileriyle paylaşmıştı.

İŞTE OĞLUN SON HALLLERİ...

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ÜNLÜ ÇİFT VE ÇOCUKLARI ARŞİVDEN...

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