Şarkıcı Asya Alizade gözaltına alındı

Türkiye’de müzik yapan Azerbaycan asıllı rap şarkıcısı Asya Alizade kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Alizade ülkesine gönderilecek.

Şarkıcı Asya Alizade gözaltına alındı

Türkiye’de rap müzik yapan Azerbaycan asıllı şarkıcı Asya Alizade hakkında, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asya Alizade’nin kliplerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede Alizade’nin bir klibinde İngilizce olarak ‘esrar gibi’ ibaresi kullandığını belirledi.

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Çalışmaların ardından ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan Alizade’yi Ataşehir’de kaldığı evde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alizade, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Alizade, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı iddiasıyla ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edildi.

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