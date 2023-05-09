Şarkıcı Ezgi Altıner saklambaç oynarken telefonunu çaldırdı

Müzisyen Ezgi Altıner arkadaşıyla saklambaç oynarken hırsızlık kurbanı oldu. Genç müzisyen, gözlerini kapatıp saymaya başladıktan sonra ortadan kaybolan arkadaşını aramaya koyulurken, arkadaşının cep telefonunu çalıp kaçtığını fark etti.

Şarkıcı Ezgi Altıner saklambaç oynarken telefonunu çaldırdı

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Müzisyen Ezgi Altıner, İstanbul Beşiktaş'taki Abbasağa Parkı'nda buluştuğu arkadaşıyla saklambaç oynarken hırsızlık kurbanı oldu. Genç müzisyen, gözlerini kapatıp saymaya başladıktan sonra ortadan kaybolan arkadaşını aramaya koyulurken arkadaşının cep telefonunu çalıp kaçtığını fark etti. Telefonunu çaldıran Ezgi Altıner, telefonunu çalan arkadaşı Timuçin Y.'den şikayetçi oldu.

unlu-sarkici-ezgi-altiner-saklambas-oynarken-telefonunu-caldirdi-ldtgf.jpg

OYUN OYNUYORMUŞ

Park içerisinde arkadaşının saklandığını düşünen Altıner, uzun süre arasa da arkadaşını bulamadı. Çantasını alıp parktan ayrılmaya hazırlanan müzisyen, cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti. Kendi numarasını aradığında telefonun kapalı olduğunu gören genç kadın, şoke oldu. Arkadaşının telefonunu çaldığını fark eden Ezgi Altıner, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Erman Toroğlu'nun iddiası üzerine Galatasaray telefon kayıtlarının dinlenmesini istiyor Spor
Erman Toroğlu'nun iddiası üzerine Galatasaray telefon kayıtlarının dinlenmesini istiyor
Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü Spor
Emirhan İlkhan'ın takımı küme düştü
Yumruk attığı polis linçten kurtardı Güncel
Yumruk attığı polis linçten kurtardı
Erdoğan'ın memleketi Rize'de köylü teyze korkusuzca konuştu: İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum Güncel
Erdoğan'ın memleketi Rize'de köylü teyze korkusuzca konuştu: İsterse hapse atsınlar beni korkmuyorum
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı Güncel
ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli mülakat sonuçlarını açıkladı
Eski başbakan tutuklandı Dünya
Eski başbakan tutuklandı
Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor Güncel
Altında büyük oyun. Alanın elinde kalıyor