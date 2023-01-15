Günel Zeynalova estetikli haliyle sosyal medyanın diline düştü

Henüz 13 yaşındayken İbrahim tatlıses tarafından keşfedilen ve şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Azerbaycanlı Günel Zeynalova, yıllar içerisindeki değişimiyle ilgili konuştu. Günel, “Öyle abartıldığı gibi bir estetiğim yok” dedi.

''Oy Didem'' şarkısı ile akıllara kazınan Günel'i görenler tanıyamıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu.

Hakkında çıkan estetik haberlerine yanıt veren Günel, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Günel, estetik haberlerine "Yüzümde abartılacak kadar bir estetik yok. Ufak tefek dokunuşlar yaptırdım sadece" şeklinde açıklama yaptı.

Günel bu açıklamasıyla haliyle dalga konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Günel'in eski hallerini paylaşıp "Aynen ufak dokunuş, burun, göz, dudak, gerdirme ve dahası" yorumları yaptı.