15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Günel Zeynalova estetikli haliyle sosyal medyanın diline düştü

Günel Zeynalova estetikli haliyle sosyal medyanın diline düştü

İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azerbaycanlı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri olmuştu. Günel Zeynalova estetikli hali gündeme gelince yaptığı açıklamayla resmen dalga konusu oldu.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 15:09
Takip Et

Şarkıcı Günel Zeynalova yüzüne yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri oldu

Günel Zeynalova estetikli haliyle sosyal medyanın diline düştü
+
Aa
-

Henüz 13 yaşındayken İbrahim tatlıses tarafından keşfedilen ve şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Azerbaycanlı  Günel Zeynalova, yıllar içerisindeki değişimiyle ilgili konuştu. Günel, “Öyle abartıldığı gibi bir estetiğim yok” dedi.

''Oy Didem'' şarkısı ile akıllara kazınan Günel'i görenler tanıyamıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu.

Hakkında çıkan estetik haberlerine yanıt veren Günel, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.  Günel, estetik haberlerine "Yüzümde abartılacak kadar bir estetik yok. Ufak tefek dokunuşlar yaptırdım sadece" şeklinde açıklama yaptı.

Günel bu açıklamasıyla haliyle dalga konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Günel'in eski hallerini paylaşıp "Aynen ufak dokunuş, burun, göz, dudak, gerdirme ve dahası" yorumları yaptı.

 

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
1
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
2
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
3
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
4
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
5
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı. Melih Tanrıverdi’den açıklama geldi
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
6
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Gültekin Uysal, Davutoğlu'nun açıklamasından ‘rahatsızlık duyduğunu’ söyledi. 'Eşit imza yetkisi' çıkışı tartışma yaratmıştı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
7
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Meral Akşener’den 'lider iletişim' kampanyası. Dikkat çeken İmamoğlu detayı
﻿Dnipro’daki saldırıda can kaybı 21’e yükseldi
﻿Dnipro’daki saldırıda can kaybı 21’e yükseldi
﻿Dnipro’daki saldırıda can kaybı 21’e yükseldi
﻿Yol verme kavgasında cadde ringe döndü
﻿Yol verme kavgasında cadde ringe döndü
﻿Yol verme kavgasında cadde ringe döndü
﻿İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire
﻿İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire
﻿İzmir Karşıyaka’da icradan satılık daire
﻿İstanbul Fatih’te icradan satılık daire
﻿İstanbul Fatih’te icradan satılık daire
﻿İstanbul Fatih’te icradan satılık daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.