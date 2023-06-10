Şarkıcı Halsey iç çamaşırsız paylaşımıyla olay oldu. Türk sevgilisinden ayrılmıştı

Amerikalı şarkıcı Halsey son dönemde Türk senarist Alev Aydın ile ayrılmasıyla gündemdeydi. İki yaşında Ender adında oğlu olan Halsey son olarak beyaz gömleğiyle verdiği sütyensiz pozlarla dikkat çekti.

Şarkıcı Halsey iç çamaşırsız paylaşımıyla olay oldu. Türk sevgilisinden ayrılmıştı

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Halsey uzun süre birlikte olduğu Türk senarist sevgilisi Alev Aydın'dan geçtiğimiz ay ayrıldı. 28 yaşındaki şarkıcı ayrıca oğulları Ender'in fiziki olarak velayetini isterken, Alev Aydın'a da görüşme izni verilmesini talep ederek dikkat çekmişti.

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Özel hayatında karmaşa yaşayan Halsey sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekti. Beyaz gömleğiyle sere serpe oturduğu parkta pozlar veren Halsey yine hayranlarının beğenisini aldı.

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Sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Halsey'i görenler "Hep çok havalısın", "Seksi ve güzelsin", "Ayrılık iyi gelmedi sana", "Çok havalısın" yorumlarında bulundu.

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Halsey sevgilisiyle birlikte olduğu dönemde Türkçe öğrenmeye çalışıyor ve zaman zaman yaptığı Türkçe paylaşımlarla dikkat çekiyordu.

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