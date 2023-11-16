ABD'li şarkıcı Halsey'den Filistin'e bağış. Korktuğu için sessiz kalmış

İsrail'in, Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren ABD'li şarkıcı Halsey, Filistin'e yardım gönderen kuruluşlara bağışta bulunacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
ABD'li şarkıcı Halsey'den Filistin'e bağış. Korktuğu için sessiz kalmış

Çocuğunun babası Türk senarist Alev Aydın ile yollarını ayıran ABD’li şarkıcı Halsey, Filistin açıklamasıyla gündem oldu.

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ABD’li şarkıcı Halsey, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, her ne kadar daha önce Filistin halkının egemenliği hakkında açıklamalar yapsa da, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin uzun süredir açıklama yapmadığı için pişmanlık duyduğunu belirterek, Filistin’e yardım gönderen kuruluşlara yüksek meblağda bağışta bulunacağını duyurdu.

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Son turnesinde evinde yaşanan güvenlik ihlallerinden dolayı her yerde keskin nişancıları bulundurmak zorunda kaldığını söyleyen Halsey, ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için sessiz kaldığını belirtti.

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“DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE KORKTUM”

“Birkaç kişi bunun korkaklık olduğunu öne sürdü” diyen Halsey “Dürüst olmak gerekirse, öyle. Buraya, bunun böyle olduğunu söylemeye, pişmanlığımı kabul etmeye ve Filistin halkının kurtuluşu için duruşumu belirtmeye geldim” dedi.

Dünyadaki artan İslamofobi’ye de dikkati çeken sanatçı, herkesin özgür ve güvenli bir hayata sahip olma hakkı olduğunun altını çizdi.

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