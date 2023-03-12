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Şarkıcı Lara nişanlısı Mehdi Karimi ile evlendi. Damat İranlı voleybolcu

Şarkıcı Lara, bir süredir aşk yaşadığı İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile nikâh masasına oturdu

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 17:25
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Şarkıcı Lara nişanlısı İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlendi.

Şarkıcı Lara nişanlısı Mehdi Karimi ile evlendi. Damat İranlı voleybolcu
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2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla çıkış yapan şarkıcı Lara, İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlendi.

Mehdi Karimi ile sahilde gelinlik ve damatlıkla poz veren Lara, eşiyle çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayınladı. 

"SENİ HER ŞEYDEN ÇOK SEVİYORUM"

43 yaşındaki şarkıcı Lara, Mehdi Karimi'ye "Senin gibi bir adama sahip olduğum için, beni ben olduğum için, sevdiğini bildiğim için çok mutluyum. Seni tanıdığım için, attığım tüm adımlar için, seni tereddütsüz hayatıma aldığım için çok mutluyum. Dünüm, bugünüm, yarınım… Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum" sözleriyle seslendi. 

Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Lara'ya; Safiye Soyman, Seda Sayan, Aslı Hünel ve Tuğba Altıntop gibi birçok ünlü isimden tebrik mesajı geldi.

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