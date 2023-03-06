Şarkıcı Nez: Depremde ailemizden kayıplar verdik

Şarkıc Nez, Cihangir'de köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Nez, yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuştu.

"AİLEMİZDEN KAYIP VERDİK"



Şarkıcı, "Öncelikle tüm vatanımızın başı sağ olsun. Ben de Antakya'lıyım. Ne yazık ki ailemizden de can kaybı verdik ama önemli olan yaralarımızı sarmak. Konser verdik. Bütün gelirlerini ODTÜ Mezunlar Derneği ailelerini kaybetmiş çocuklara bağışladık. Hâlâ devam ediyoruz ve edeceğiz. Kuliste bile elimde atkı ve bere örüyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.