6 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şarkıcı Nez: Depremde ailemizden kayıplar verdik

Şarkıcı Nez: Depremde ailemizden kayıplar verdik

Nez, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi vuran deprem felaketleriyle ilgili konuştu. Ünlü şarkıcı, "Ben de Antakya'lıyım. Ne yazık ki ailemizden de can kaybı verdik ama önemli olan yaralarımızı sarmak. Milletimizin başı sağ olsun" dedi

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 09:14
Takip Et

Şarkıcı Nez Antaakya'daki depremde ailesinden kayıplar verdiğini söyledi

Şarkıcı Nez: Depremde ailemizden kayıplar verdik
+
Aa
-

Şarkıc Nez, Cihangir'de köpeğini gezdirirken objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Nez, yaşanan deprem felaketiyle ilgili konuştu.

"AİLEMİZDEN KAYIP VERDİK"

Şarkıcı, "Öncelikle tüm vatanımızın başı sağ olsun. Ben de Antakya'lıyım. Ne yazık ki ailemizden de can kaybı verdik ama önemli olan yaralarımızı sarmak. Konser verdik. Bütün gelirlerini ODTÜ Mezunlar Derneği ailelerini kaybetmiş çocuklara bağışladık. Hâlâ devam ediyoruz ve edeceğiz. Kuliste bile elimde atkı ve bere örüyorum. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
1
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿İzmir'de tüm Türkiye'yi tedirgin eden görüntü
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
2
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'na darbe yaptı! Levent Tan'dan müthiş iddia
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli geliyor
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
4
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Konya'da çirkin olay. Giresunsporlulara saldırdılar
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
5
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Meral Akşener masaya dönme koşulunu açıkladı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
6
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Amedspor Başkanı Yıldırım'dan çarpıcı iddia: TFF Başkanı Büyükekşi telefonu kapattı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
7
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Yunan bakandan hadsiz İstanbul paylaşımı. Tepkilerin ardından geri vites yaptı
﻿Trabzonspor'un iki yıldızının kulübe ihtar çektiği ortaya çıktı
﻿Trabzonspor'un iki yıldızının kulübe ihtar çektiği ortaya çıktı
﻿Trabzonspor'un iki yıldızının kulübe ihtar çektiği ortaya çıktı
﻿Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları için ne dediler? Trio ekibi tek tek açıkladı
﻿Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları için ne dediler? Trio ekibi tek tek açıkladı
﻿Beşiktaş - Ankaragücü maçının tartışmalı pozisyonları için ne dediler? Trio ekibi tek tek açıkladı
﻿Adana'da silahlı kavga: Olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
﻿Adana'da silahlı kavga: Olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
﻿Adana'da silahlı kavga: Olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
﻿Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor
﻿Baldırıkara bitkisi grip ve soğuk algınlığına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.