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Gökçe Türk ‘Hatıra’yla döndü

Müzisyen Gökçe Türk, 3’üncü single’ı olan ‘Hatıra’yı müzikseverlerin beğenisine sundu. Türk, Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından yeni single'ı ‘Hatıra’yı çıkartmış olmaktan dolayı buruk olduğunu söyledi. 

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 13:30
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Gökçe Türk'ten yeni şarkı sürprizi! 'Hatıra' ile geri döndü

Gökçe Türk ‘Hatıra’yla döndü
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Kendine özgü yorumlarıyla dikkat çeken ve kısa sürede sıkı bir takipçi kitlesi edinen güzel şarkıcı Gökçe Türk, ‘Beyefendi’ ve ‘Bayram’ isimli single’larının ardından 3’üncü single’ı ‘Hatıra’yı ‘buruk bir mutluluk’ duygusu içinde sevenlerinin beğenisine sunduğunu söylüyor. Gökçe Türk ile müzik yolculuğunu ve yeni single’ı 'Hatıra’yı konuştuk...

-Gökçe Türk neden buruk?

Yeni single çalışmamız 'Hatıra'nın hazırlıklarına geçtiğimiz yıl başladık ve müzik dağıtım devlerinin en büyüğü Spotify ile de anlaşmamızı yaptık. Ne yazık ki taahhüdümüz çerçevesinde de 10 Mart'ta Spotify ve diğer dijital müzik mağazalarına yüklemek durumunda kaldık. Yaşadığımız bu felaketi ne kadar tarif etmeye, acının dili olmaya hatta anlamaya çalışsak da mümkün değil. İnsan hayatından daha mühim ne var ki? Müziği her zaman dinleriz, yazarız, okuruz. O nedenle müzik yapmak falan gelmiyor insanın içinden ben biraz da bu duygular içindeyim maalesef… Ama hayat devam ediyor… İnadına yaşayacağız inadına iyileşeceğiz. Eskisi gibi olamasak da…

-Tüm bu duygularınızın dışında sormak istesem ‘Hatıra’ için neler söylersiniz? Hatıra'nın hazırlık süreci nasıl gerçekleşti? Kimlerle çalıştınız?

Hatıra şarkımda, söz müzik, Ahmet Ayzit’e ait, edit mix masteringde, Okan Özdemir ile çalıştım. Çok da heyecanlı bir süreçti. Öyle mi olsa, burayı kısıp, orayı mı açsak derken, ortaya harika bir şey çıktı, en azından ben öyle düşüyorum. Yorum tabii ki değerli dinleyenlerin ve sizlerin… 

-Gökçe Türk 3’üncü single’ında kendisini nerede görüyor?

Hatıra şarkımda kendimi bir yerde görmekten daha ziyade; ben sürekli üretmenin peşindeyim. Üreterek başarının da geleceğini biliyorum. Hatta eminim.

-Hatıra şarkısı size neyi hatırlatıyor?

Hatıra şarkısı bana, zamansız gelen ayrılıkları, severek ayrılmaları ama buna rağmen güçlü bir duruşu hatırlatıyor.

-Gökçe Türk'ün müzik yolculuğundaki hedefleri neler?

Hedeflerim, derken tek aslında. En büyük hedefim diyelim, beni sevenleri de yanıma alıp, çok iyi şarkılar üretip, ruhlarına dokunduğum müzikseverlerle umut dolu şarkıları birlikte söyleyeceğimiz  binlerce konserde buluşmak.

-Türkiye’nin müzik ortamını nasıl yorumlarsınız?

Müzik piyasası, dinlenme, beğenilme, her kesime hitap edilme arzusu ile farklı tarzlara yönelip kendini bulamayan arkadaşlarla dolu… Gerçi ortaya çıkan eserin kalitesi, yapılan işin niteliği, zamanla ortaya çıkıyor. Benim bu anlamda tek dileğim, herkesin gerçekten müziğini yapması, mutlu olması.

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