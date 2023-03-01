1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Öykü Gürman acı haberi duyurdu. 17 yıl ailemizin en kıymetlisiydin

Öykü Gürman acı haberi duyurdu. 17 yıl ailemizin en kıymetlisiydin

Öykü Gürman sosyal medya hesabından köpeği Tanya'nın fotoğraflarını paylaştı ve takipçileriyle acı haberi paylaştı. Gürman, 17 yıldır ailelerinin bir üyesi olan köpeklerinin öldüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 21:33
Takip Et

Şarkıcı Öykü Gürman acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Öykü Gürman acı haberi duyurdu. 17 yıl ailemizin en kıymetlisiydin
+
Aa
-

Sosyal medya hesabı üzerinden iki milyona yakın takipçileriyle etkileşim halinde olan şarkıcı Öykü Gürman, Instagram hesabı üzerinden bu defa acı bir haber verdi.

17 yıldır aileleriyle birlikte olan köpekleri Tanya'nın hayatını kaybettiğini söyleyen Öykü Gürman şunları paylaştı.

"Tanyammm güzel kızım melek oldu… Seni hiç unutmayacağız ve hep çok seveceğiz 17 yıldır sevdiğimiz gibi!

Dile kolay 17 sene… Annem canım annem sana öyle güzel baktı ki! 17 yıl ailemizin en kıymetlisiydin… Neşe oldun, sırdaş oldun dost oldun her günümüzü anlamlandırdın can dostumuz canımız oldun. Acımı, üzüntümü anlatacak kelime yok, yaşayan bilir…

Işıklar içinde uyu mısır patlağım, köpüğüm, pamuğum seni çok seviyoruz. Hep bizimlesin, kalbimizdesin…"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
3
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
4
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
5
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
6
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Alkışlar ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne. Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirdi
﻿Alkışlar ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne. Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirdi
﻿Alkışlar ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne. Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirdi
﻿FIFA'da kayıp zaman için radikal karar yolda. Dünya Kupasında denenmişti
﻿FIFA'da kayıp zaman için radikal karar yolda. Dünya Kupasında denenmişti
﻿FIFA'da kayıp zaman için radikal karar yolda. Dünya Kupasında denenmişti
﻿Arda Güler'in antrenmana neden çıkmadığı belli oldu
﻿Arda Güler'in antrenmana neden çıkmadığı belli oldu
﻿Arda Güler'in antrenmana neden çıkmadığı belli oldu
﻿Akşener depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
﻿Akşener depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
﻿Akşener depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.