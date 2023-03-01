Öykü Gürman acı haberi duyurdu. 17 yıl ailemizin en kıymetlisiydin

Sosyal medya hesabı üzerinden iki milyona yakın takipçileriyle etkileşim halinde olan şarkıcı Öykü Gürman, Instagram hesabı üzerinden bu defa acı bir haber verdi.

17 yıldır aileleriyle birlikte olan köpekleri Tanya'nın hayatını kaybettiğini söyleyen Öykü Gürman şunları paylaştı.

"Tanyammm güzel kızım melek oldu… Seni hiç unutmayacağız ve hep çok seveceğiz 17 yıldır sevdiğimiz gibi!

Dile kolay 17 sene… Annem canım annem sana öyle güzel baktı ki! 17 yıl ailemizin en kıymetlisiydin… Neşe oldun, sırdaş oldun dost oldun her günümüzü anlamlandırdın can dostumuz canımız oldun. Acımı, üzüntümü anlatacak kelime yok, yaşayan bilir…

Işıklar içinde uyu mısır patlağım, köpüğüm, pamuğum seni çok seviyoruz. Hep bizimlesin, kalbimizdesin…"