Öykü Gürman ile Fatih İçmeli Bakü’de evlendi

Yaklaşık altı yıldır Fatih İçmeli ile aşk yaşayan oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, konser vermek için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te evlilik teklifi almıştı. Ünlü isim, Eyfel Kulesi'nin önünde kendisine tektaş uzatan İçmeli'ye "Evet!" yanıtını vermişti.

Öykü Gürman ile Fatih İçmeli, sonunda muradına erdi. Ünlü çift, dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de nikah masasına oturdu. İkilinin nikahından kareler, sosyal medyada paylaşıldı.

Öte yandan Öykü Gürman, ilk evliliğini 2015 yılında şarkıcı Yavuz Bingöl ile gerçekleştirmişti. Ancak çift, 2016'da yollarını ayırmıştı.

