Şarkıcı Öykü Gürman kendi düğünü için harcayacağı paraya limit koydu

'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Öykü Gürman, beş yıldır birlikte olduğu Fatih İçmeli ile yazın evlenmeye hazırlanıyor.

Dizinin sezon finali yapmasının ardından nikâh masasına oturmaya karar veren Gürman, düğün için servet ödeyecek. Açık havada kır düğünüyle evlenmeyi planlayan ikili, masraflar için de 500 bin TL bütçe ayırdı.

Düğünde iki gelinlik giyecek olan Gürman, ünlü markaların kataloglarını şimdiden incelemeye başladı.