Şarkıcı Simge'den Wanda Nara'yı çıldırtacak Icardi paylaşımı

Barış Atakan
Şarkıcı Simge'den Wanda Nara'yı çıldırtacak Icardi paylaşımı
İstanbulspor karşısında fileleri havalandıran Mauro Icardi'nin golünü "Yakışıklı" şarkısı ile kutlayan Galatasaray'a Simge'den bomba bir yanıt geldi.

Trendyol Süper Lig’in 22. Haftasına Galatasray sahasında İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sarı-kırmızılı formayı giyemeyen Icardi mücadelenin 46. Dakikasında Tete’nin yerine dahil oldu.

90+2’de penaltıdan topu ağlara gönderen Arjantinli yıldız 6 maç sonra fileleri havalandırdı.

Galatasaray’ın resmi sosyal medya ise atılan golü Icardi ile bütünleşen “Aşkın Olayım” şarkısı yerine bu sefer Simge’nin yeni şarkısı "Yakışıklı" ile kutladı.

Galatasaray’ın yaptığı paylaşımı Instagram hikayesinden paylaşan Simge ise "Yakışıklıya geçmiş olmuş. Bu kadar yakışmazdı bir şarkı sana" dedi.

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