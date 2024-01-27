Beşiktaş'a Sivasspor maçı öncesi Semih Kılıçsoy şoku

Düzenleme: Fatih Saboviç
Beşiktaş'a Sivasspor maçı öncesi Semih Kılıçsoy şoku
Sivasspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy kadroda yer almadı

Yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılar sakatlıkları devam eden Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy'a kadroda yer vermedi.

Beşiktaş sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Adana Demirspor maçında sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanması olan Semih Kılıçsoy ile Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut, EMS Yapı Sivasspor maçı kadrosuna dahil edilmediler" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:

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