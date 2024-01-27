Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızını transfer ediyor. Okan Buruk bizzat ikna etti

Aslıhan Kamer Türel Caymaz
Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızını transfer ediyor. Okan Buruk bizzat ikna etti
Okan Buruk Rangers forması giyen Rıdvan Yılmaz'ı arayarak Galatasaray'a gelmesi konusunda ikna etti.

Sezon başında Leipzig’den kiraladığı Angelino’nun bir türlü istenilen performansı verememesi sonrası ara transfer döneminde bir sol bek transferi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray aradığını buldu.

GİRİŞİMLER BAŞLADI
Sarı-kırmızılı yönetim Beşiktaş altyapısından yetişen Rangerslı Rıdvan Yılmaz için girişimlere başladı.

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BİZZAT ARADI
Yıldız oyuncunun transferi için bizzat devreye giren teknik direktör Okan Buruk genç sol beki arayarak Galatasaray’a gelmesi konusunda ikna etti.

PERFORMANSI
Bu sezon İskoç ekibinde 16 maça çıkan 22 yaşındaki Rıdvan Yılmaz 2 gol 1 asist kaydetti.

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