Galatasaray Sacha Boey'in fotokopisini getiriyor Resmi imza çok yakında

Galatasaray; Sacha Boey'i, Bayern Münih'e yolladıktan sonra, Fransız sağ bekin boşluğunu kapatmak için harekete geçti…

Sarı-kırmızılı ekip, Boey’i transfer ettiği Rennes’ten bir başka sağ bek oyuncusu getiriyor.

Cim Bom; Lorenz Assignon için Fransız ekibiyle pazarlığa başladı. Taraflar 5 milyon Euro’luk bonservis bedelinde el sıkışmaya çok yakın.

23 yaşındaki Togo kökenli Fransız oyuncu da; Boey’in Galatasaray’da gösterdiği performans ve yaptığı hamleden etkilenerek sarı-kırmızılı formayı tercih etti.

Hücumda yüksek potansiyele sahip olan Assignon’un, bugün veya yarın İstanbul’a gelip sözleşmeye imza atması planlanıyor. Genç oyuncu bu sezon Rennes formasıyla 20 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

ASSIGNON KİMDİR?

Profesyonel futbol hayatına Rennes’in altyapısında başlayan ve sadece 1 sezon Bastia’ya kiralanmış olan Assignon 1.81 boyunda.

Fransa basınında çıkan yorumlara göre; hücumda göze çarpan bir oyuncu olmasına rağmen, savunma anlamında daha fazla gelişmesi gerekiyor.

Fiziksel olarak Boey'e benzerliğiyle dikkat çeken Assignon, sağ bekin yanı sıra sağ kanatta da oynayabiliyor.

Galatasaray Sacha Boey'i de Temmuz 2021'de Rennes'den 1 milyon Euro'ya transfer etmişti.