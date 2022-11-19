Şarkıcı Tan Taşçı'dan üzücü haber

Türkiye'nin en çok konser veren şarkıcısı Tan Taşçı'nın sağlık sorunları sebebiyle sahnelere ara verdiği ortaya çıktı.

Sahnede zaman zaman öksürdüğü görülen Tan Taşçı’nın durumunun ciddi olduğu, 4 ay boyunca sahnelerden uzak kalacağı öğrenildi.

SESİNİ DİNLENDİRECEK

maratonu nedeniyle çok yıpranan şarkıcı vereceği ara boyunca hem vücudunu hem sesini dinlendirecek.

Tan Taşçı sadece yılbaşında doktorundan özel izinle sahneye çıkacak.

