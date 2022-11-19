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Şarkıcı Tan Taşçı'dan üzücü haber

Şarkıcı Tan Taşçı sağlık sorunları nedeniyle 4 ay sahnelere ara verdi. Yoğun konser maratonunda rahatsızlanan şarkıcı sadece doktor izniyle yılbaşı gecesi sahneye çıkacak. 

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:16
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Şarkıcı Tan Taşçı'dan hayranlarını üzen haber geldi

Şarkıcı Tan Taşçı'dan üzücü haber
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Türkiye'nin en çok konser veren şarkıcısı Tan Taşçı'nın sağlık sorunları sebebiyle sahnelere ara verdiği ortaya çıktı. 

Sahnede zaman zaman öksürdüğü görülen Tan Taşçı’nın durumunun ciddi olduğu, 4 ay boyunca sahnelerden uzak kalacağı öğrenildi.

SESİNİ DİNLENDİRECEK

maratonu nedeniyle çok yıpranan şarkıcı vereceği ara boyunca hem vücudunu hem sesini dinlendirecek.

Tan Taşçı sadece yılbaşında doktorundan özel izinle sahneye çıkacak.
 

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