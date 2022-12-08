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Şarkıcı Tan Taşçı, o habere isyan etti.

Şarkıcı Tan Taşçı, Erzurum'da ortaokula giden kız öğrencilerin erkek arkadaş nedeniyle kavga etiği yönündeki haberi eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tan Taşçı, "çürümüşlük artıyor" dedi.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 12:16
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Şarkıcı Tan Taşçı, Erzurum'da ortaokula giden öğrencilerin kavga ettiği haberini eleştirdi.

Şarkıcı Tan Taşçı, o habere isyan etti.
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Şarkıcı Tan Taşçı, Erzurum'da ortaokula giden öğrencilerin kavga ettiği haberini eleştirdi. Haberde, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ortaokul öğrencisi  iki kız öğrencinin erkek arkadaş meselesi yüzünden kavga ettiği görüntüler yer alıyor. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde  öğrencilerin tekme tokat kavga ettiği ve "büyü de gel" dediği görülüyor.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan  Tan Taşçı, şu ifadeleri kullandı:
"Çürümüşlük artıyor ve artmaya devam ederken birşey yapılmıyor. Bence bu durum birileri tarafından toplumların aleyhine kullanılacak madem siz toplum olamıyorsunuz bizim koyacağımız kurallara göre yaşayın kotaya göre yemek yiyin, çiplenin, puanlanın bakalıma gidecek işler!"

 

 

 

Erzurum'da yaşanan olayda, ortaokul öğrencisi kızlar erkek arkadaş yüzünden, küfürlü yumruklu kavga etmişlerdi

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