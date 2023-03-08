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Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte. Uzaklaştırma kararı aldırttı

Şarkıcı Tan Taşçı, saplantılı hayranı hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Nurşan Ç. hakkında soruşturma başlatırken, aile mahkemesi de 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 10:29
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Uzaklaştırma kararı aldırttı! Şarkıcı Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte

Tan Taşçı'nın başı takıntılı hayranıyla dertte. Uzaklaştırma kararı aldırttı
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Şarkıcı Tan Taşçı, sürekli mesajlar atan, kendisini takip eden, konserlerine giderek taşkınlık çıkaran ve en son aracına saldıran saplantılı hayranı Nurşan Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Tan Taşçı’nın avukatı Serkan Toper, “Hayranlık sınırını aşan Nurşan Ç.,’nin ısrarlı bir şekilde takip ve tacizleri nedeniyle müvekkil psikolojik şiddete maruz kalmış ve can güvenliğinden endişe duymaya başlamıştır. Nurşan Ç., müvekkil ile bir ilişki yaşadığına kendisini inandırmıştır. Nurşan Ç.’nin hem müvekkilin hayatına hem de kendine zarar vermesinden endişe duymaktayız” dedi.

Savcılık, Nurşan Ç. hakkında soruşturma başlatırken, aile mahkemesi de 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Karara itiraz eden Nurşan Ç. ise iddiaları reddetti. Ancak mahkeme, Nurşan Ç.’nin itirazını reddetti.
 

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