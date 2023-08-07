Şarkışla’nın ‘Ölüm kavşağında’ 4 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sıksık yaşanan kazalar nedeniyle “ölüm kavşağı” olarak adlandırılan Cemel kavşağında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Şarkışla’nın ‘Ölüm kavşağında’ 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Şarkışla-Pınarbaşı karayolu Cemel beldesi kavşağında meydana geldi. Sivas’tan Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine gitmekte olan F.İ. sevk ve idaresindeki 58 ADU 553 plakalı kamyon ile Şarkışla’dan Altınyayla istikametine gitmekte olan U.C.Y. sevk ve idaresindeki 41 AJE 013 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ve hafif ticari araçta bulunan H.S. ile A.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

aw003423-02.jpg

aw003423-03.jpg

aw003423-04.jpg

Öne Çıkanlar
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Erkin Koray neden öldü? Erkin Koray’ın en sevilen şarkıları
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 7 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Memleketin aydınlık birikimi tarikat ve cemaatlerin ensesinde olacak
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Mete Gazoz kimdir? Dünya Şampiyonu Mete Gazoz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Burkina Faso'da terör saldırısı. 25 kişi öldü Dünya
Burkina Faso'da terör saldırısı. 25 kişi öldü
PSG golcüsüne kavuştu Spor
PSG golcüsüne kavuştu
Kocaeli'de 2 gün boyunca bazı plajlarda denize girmek yasaklandı Güncel
Kocaeli'de 2 gün boyunca bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Giresun'da minarede mahsur kalan yavru baykuş 2 ay sonra kurtarıldı Güncel
Giresun'da minarede mahsur kalan yavru baykuş 2 ay sonra kurtarıldı
NATO ve AB, selin vurduğu Slovenya'ya yardım gönderiyor Dünya
NATO ve AB, selin vurduğu Slovenya'ya yardım gönderiyor
Lucas Torreira antrenmanı yarıda bıraktı. Sebebi belli oldu Spor
Lucas Torreira antrenmanı yarıda bıraktı. Sebebi belli oldu
Rusya’nın füze saldırısında 5 ölü, 31 yaralı Dünya
Rusya’nın füze saldırısında 5 ölü, 31 yaralı