Şarlo'nun kızı hayatını kaybetti

Editör: Özlem KIRAL

Sessiz sinemanın üstadı Charlie Chaplin'in kızı olan ve özellikle 70'li yıllarda sinemada kariyer yapan oyuncu Josephine Chaplin, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Özellikle 1970'li yıllarda sinemada kariyer yapan oyuncu Josephine Chaplin'in 74 yaşında hayata veda ettiği belirtildi. Chaplin'in ailesi tarafından yapılan açıklamada oyuncunun Paris'te vefat ettiği aktarıldı.

Charlie Chaplin'in 11 çocuğundan 6'ncısı olan Josephine Chaplin, beyazperdede 1970'li yıllarda aktifti. Daha 3 yaşındayken babası Charlie Chaplin'in yönettiği iki filmde rol alan Josephine Chaplin, 'Hong Kong'lu Kontes'te kamera karşısına geçmişti.

1990'lı yıllarda sinemadan uzaklaşan Josephine Chaplin, daha sonra babasının Paris'teki malikanesine kapanmıştı.