Şarlo'nun kızı hayatını kaybetti

Charlie Chaplin'in kızı Josephine Chaplin, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun Paris'te hayata veda ettiği açıklandı

Şarlo'nun kızı hayatını kaybetti

Editör: Özlem KIRAL

Sessiz sinemanın üstadı Charlie Chaplin'in kızı olan ve özellikle 70'li yıllarda sinemada kariyer yapan oyuncu Josephine Chaplin, 74 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Özellikle 1970'li yıllarda sinemada kariyer yapan oyuncu Josephine Chaplin'in 74 yaşında hayata veda ettiği belirtildi. Chaplin'in ailesi tarafından yapılan açıklamada oyuncunun Paris'te vefat ettiği aktarıldı.

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Charlie Chaplin'in 11 çocuğundan 6'ncısı olan Josephine Chaplin, beyazperdede 1970'li yıllarda aktifti. Daha 3 yaşındayken babası Charlie Chaplin'in yönettiği iki filmde rol alan Josephine Chaplin, 'Hong Kong'lu Kontes'te kamera karşısına geçmişti.

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1990'lı yıllarda sinemadan uzaklaşan Josephine Chaplin, daha sonra babasının Paris'teki malikanesine kapanmıştı.

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