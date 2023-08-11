Sarp Gümrük Kapısı'nda 2 bin 850 kaçak kaktüs ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdikleri operasyonda 2 bin 850 kaçak kaktüse el koydu.

KAYNAK: AA
Sarp Gümrük Kapısı'nda 2 bin 850 kaçak kaktüs ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü risk analizi kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir otobüs şüpheli görülerek incelemeye alındı. Otobüs, gümrük işlemlerinden sonra ekipler tarafından x-ray taramasına yönlendirildi.

Taramada aracın bagajında şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine, ekipler fiziki arama gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan detaylı fiziki aramalar sonucu, çay kolileri içinde kağıt peçeteler arasına gizlenmiş farklı tür ve boyutlarda kaktüs olduğu belirlendi. Çeşitli renk ve şekillerdeki kaktüslerin kayıt dışı olarak ülkeye sokulmak istendiği anlaşıldı.

Operasyonda ele geçirilen toplam 2 bin 850 kaktüs Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaya ilişkin Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Avrupa’nın ve İngiltere’nin sınır bekçisi AKP
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Şener Üşümezsoy depremin nerede olacağını bas bas bağırıyor. Aynı fayın 2 ucunda stres var
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğu otomobil ezdi Güncel
Yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğu otomobil ezdi
Ligin başlamasına 1 gün kala teknik direktör kovuldu Spor
Ligin başlamasına 1 gün kala teknik direktör kovuldu
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili var Güncel
Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili var
İstanbul'da fabrika yangını Güncel
İstanbul'da fabrika yangını
Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı Güncel
Mersin'de FETÖ'ye yönelik operasyon: 8 şüpheli yakalandı
Yaz aylarında su tüketimine dikkat. Uzmanı açıkladı Sağlık
Yaz aylarında su tüketimine dikkat. Uzmanı açıkladı
İkinci el araç fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk Teknoloji - Otomotiv
İkinci el araç fiyatlarında 2 yıl sonra bir ilk