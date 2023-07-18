Sarp adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Sarp isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sarp ne demek? Sarp isminin anlamı nedir?
SARP NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sarp ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Çok dik, çıkılması, geçilmesi zor.
- Güç, zor, müşkül.
- Çetin, sert, güçlü.
SARP İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Sarp ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sarp ismini koymak caizdir.