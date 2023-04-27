Satılık ve kiralık konut fiyatlarında yeni rekor. 10 bin lira kirayı gözden çıkarsanız bile yetmiyor

Artan konut fiyatları sonrası İstanbul’da kiralar yeniden rekor kırdı. Ortaya çıkan rakamlara göre, kentte ev kiralamak için 10 bin lira bile yetmiyor.

Satılık ve kiralık konut fiyatlarında yeni rekor. 10 bin lira kirayı gözden çıkarsanız bile yetmiyor

Türkiye genelinde artan konut fiyatları milyonlarca kişinin ortak sorunu. Özellikle İstanbul'da ev fiyatları deyim yerindeyse aldı başını gitti. İstanbul'da 10 bin TL'nin altında fiyatla kiralık konut bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, şehrin en ucuz ve en pahalı ilçeleri belli oldu

İstanbul'da ortalama kira 13 bin liranın üzerine çıktı. Şu an aylık 10 bin lira gözden çıkarılsa bile bazı ilçelerde 40 metrekareden büyük ev kiralanamıyor. İstanbul'da konut kira artışı hız kesmezken ortalama kira 13 bin lirayı aştı.

NTV'nin bir gayrimenkul platformunun araştırmasına dayandırdığı habere göre, kiralar mart ayında aylık yüzde 11 artış gösterdi. Yükseliş bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 140'ı aştı. Kentte ortalama kira 13 bin 75 liraya çıktı. Kiralık konut değeri metrekare başına 130 lira oldu.

EN YÜKSEK İLÇE SARIYER

Araştırma, ilçelerde 10 bin lira ile kaç metrekare kiralama yapılabileceğini de ortaya koydu. Konut kiralarının en yüksek olduğu ilçe Sarıyer... Sarıyer'de 10 bin lira ile sadece 36 metrekarelik bir daire kiralanabiliyor. Beşiktaş'ta ise aynı paraya 39 metrekarelik dairede oturulabiliyor. Onu 52 metrekare ile Beyoğlu, 53 metrekare ile Kadıköy ve 55 metrekare ile Şişli takip ediyor.

KİRALARIN EN UCUZ OLDUĞU İLÇE

Kiraların en ucuz olduğu ilçe ise Silivri... 10 bin lira 167 metrekarelik bir dairenin kirasını karşılıyor. Ardından 152 metrekare ile Arnavutköy, 145 metrekare ile Çatalca, 139 metrekare ile Sultanbeyli ve 130 metrekare ile Sultangazi geliyor.

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