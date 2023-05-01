İBB, İstanbul'daki boş konut sayısını 'Kabul edilemez' diyerek açıkladı

İBB İstanbul’daki boş konut sayısını ‘Kabul edilemez’ diyerek açıklarken, atılması gereken adımları da duyurdu.

İBB, İstanbul'daki boş konut sayısını 'Kabul edilemez' diyerek açıkladı

İstanbul'da yoğun göç alımı ve kira fiyatlarındaki artış barınma konusunda problemleri ortaya koyuyor. Kahramanmaraş depremlerinin ardından ev arayan yurttaşın talebi artırması neticesinde yükselen kira fiyatları barınma krizine yol açtı.

Şehir plancısı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından 'boş konut sorunu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

“SADECE İSTANBUL’DA 450 BİN İLE 750 BİN BOŞ KONUT”

Boş konut sorununun konut erişimini kısıtlayan ve konut piyasasını dengesizleştiren önemli bir faktör olduğuna vurgu yapan Gökce, "Yaptığımız çalışmalara göre sadece İstanbul'da 450 bin ile 750 bin marjında boş konut var" dedi.

"Deprem güvenliği açısından da önemli olan bu konuyu biraz değerlendirmek isterim" diyen Gökce, atılması gereken adımlara ilişkin Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Resmi veriler ve istatistikler olmadığı için İstanbul'da ve tüm Türkiye'de kaç adet boş konut olduğunu kesinlikle ifade edemiyoruz. Bu konuda detaylı, kapsamlı ve il bazında bir çalışma yapılması da önemli bir ihtiyaç olarak karşımızda duruyor. Peki eldeki veriler ışığında boş konut sorunumuz ne boyutta?”

"İSTANBUL'DA BOŞ KONUT ORANI KABUL EDİLEMEZ SEVİYEDE"

“FEANTSA Avrupa Ulusal Evsizlik Organizasyonları Federasyonu raporuna göre yüzde 2 ile 5 arasında boş konut "kabul edilebilir" düzeydedir. İstanbul'da boş konut oranı bu oranın üstünde ve kabul edilemez seviyededir.

Boş konutların bir kısmı kamu arazilerinin imara açılması sonucunda orta ve üst gelir gruplarına yönelik olarak üretilen konutlardan oluşmaktadır. Bu konutlar yüksek ranta sahip yatırım amacıyla alınmış ikinci, üçüncü konut hüviyetindedir ve yine bu amaçla boş tutulmaktadır.

Güvenli boş konutların halka arz edilmesi halinde bu konutlar kısa, orta ve uzun vadeli konut politikalarının şekillendirilmesinde rol oynar. Kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilebilir.

Potansiyel konut rezervi ve sosyal konut olarak işlevlendirilebilir. Boş konutların halka arz edilmesi ve yeniden konut piyasasına katılması, bu yolla vatandaşların konut erişiminin desteklenmesi için birçok ülke farklı uygulamalar yapıyor. İspanya yakın zamanda boş konutlara yüzde 150 vergi getirdi. Bu yolla konut erişimi hakkı da korundu.

Riskli olmayan güvenli boş konutların, riskli yapılarda yaşayanlara kiralanmasının teşvik edilmesi de önemli bir konu. Bu konuda farklı vergi ve teşvik düzenlemeleri getirilerek konutların riskli yapıda yaşayanlara arzı mümkün hale getirilebilir.

İstanbul'da deprem direncini artırmak ve yapı stokumuzu yenilemek için boş konutlar sosyal konut olarak kullanılabilir, belli bir süre hak sahiplerine ve riskli konutlarda oturanlara sunulabilir. Bu yolla rezerv yapı olarak da yapı stoğunun yenilenmesine katkı sunar.”

"VERGİ İLE KONUT FONU OLUŞTURULMALI"

“İPA tarafından yapılan bir araştırmaya göre halkın yüzde 95'ten fazlası İstanbul'daki kira fiyatlarını yüksek buluyor.

Boş olan konutların tekrar işlevselleştirilmesi konut piyasasının da dengelenmesine katkı sağlar.

Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu'nun daha önce ifade ettiği gibi boş konutlardan alınan vergi ile bir konut fonu oluşturularak yeni, sağlıklı, nitelikli ve güvenli sosyal konut üretimi de desteklenebilir. Bu kaynakla vatandaşların barınma hakkına yönelik de bir katkı sunulmuş olur.

Türkiye'de barınma hakkını korumak, yapı stoğumuzu deprem dirençli hale getirmek, halkımıza sosyal konut arz etmek için merkezi hükümet ile yerel yönetimlerin eşgüdüm halinde atması gereken önemli adımlar var. Önümüzdeki dönemin bu adımların atıldığı bir dönem olmasını umuyoruz."

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