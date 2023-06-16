Sattığı bilgisayarı göndermeyen kişiye hapis cezası aldı

Samsun'da bir kişi, internetten satış ilanı verdiği bilgisayarı parasını almasına rağmen göndermeyince mahkemelik oldu. Hakkında dava açılan kişi, mahkemece "dolandırıcılık" suçundan hapis cezası aldı.

Sattığı bilgisayarı göndermeyen kişiye hapis cezası aldı

(İHA) Samsun'da ikamet eden Ahmet D., internetteki bilgisayar satış ilanını görüp satıcı Şahin Ç. ile irtibata geçerek 5 bin 900 liraya anlaştı.

Ahmet D., bilgisayarın 3 bin lirasını gönderdi ve geri kalan 2 bin 900 lirayı da bilgisayarı teslim alınca göndereceğini söyledi. Ancak Ahmet D. parayı göndermesine rağmen bilgisayar kendisine gönderilmeyince Şahin Ç. ile telefonla irtibata geçmek istedi ama kendisine ulaşamadı.

İnternet ortamındaki ilanın da kaldırıldığını gören Ahmet D. savcılığa şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Şahin Ç. hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Şahin Ç. "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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