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Sırp katiller Kosova'da yeni katliam peşinde

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, Avrupa topraklarında yeni bir savaşın paniği başladı. Geçtiğimiz haftalarda aralarında gerilimin tırmandığı Sırbistan ve Kosova arasında silahlı çatışma an meselesi. Kosova’nın kuzeyindeki barikatlar halen kaldırılmadı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 08:42
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Savaş çıkmak üzere. Yüzbinlerce Bosnalının katili Sırp katiller Kosova'da yeni katliam peşinde

Sırp katiller Kosova'da yeni katliam peşinde
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Odatv'nin haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken dikkatler Balkanlar'a çevrildi. Kosova ile Sırbistan arasında tansiyon hâlâ yüksek. Önceki gece bölgede sıcak çatışma riski en üst seviyeye çıkmıştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı. Vucic, Sırplara itidal çağrısı yaparak, NATO'nun Kosova'daki barış gücü KFOR'a ve Avrupa Birliği misyonlarına karşı saldırılarda bulunmamalarını istedi.

UYARILARI DİNLEMEDİLER

Kosovalı Sırplar tarafından ülkenin kuzey bölgesinde Kosova-Sırbistan arasındaki Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yollara 10 Aralık'ta kurulan barikatlar, tüm uyarılara rağmen halen kaldırılmadı.

NATO, ABD ve AB tarafından kaldırılması istenilen barikatlar yerel Sırp gruplar tarafından korunuyor. Kosova Başbakanı Albin Kurti, protestocuları "suç çeteleri" olarak tanımlayarak KFOR'dan barikatları temizlemesini istedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Kosovalı Sırpların tüm haklarının korunması gerektiğini ifade ederek, "Durumun diplomatik yollarla çözülmesinden yanayız" dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı Derek Chollet ise dün bölgeye gitti.

Gerilimin ana nedeni, Kosova'nın, araçlarında Sırbistan plakaları bulunanlara plakalarını Kosova plakasıyla değiştirme zorunluluğu getirmek istemesi. Bazı Sırplar bu kararı protesto ediyor.

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Hasan emmi
13.12.2022 09:36
Şu bir gece ansızın Bi gerçekleştirelim. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Millete gaz vermeyi boş ver. Gaz çok pahalı. Kışın içindeyiz  
 
Güçlü.devlet güçlü millet olacaksın. Başka yol yok
13.12.2022 08:57
Sırplar savaş canisi, kalleşler.  
 
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