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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’te konuştu: Bir gece ansızın gelebiliriz. Sabrın da bir sonu vardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’te konuştu: Bir gece ansızın gelebiliriz. Sabrın da bir sonu vardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek’te gerçekleştirdiği konuşmada, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gayrimeşru tehditlerin devam etmesi halinde vakti saati gelince gereğinin yapılacağını belirtti.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 18:32
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 18:45
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek’te konuştu: Bir gece ansızın gelebiliriz. Sabrın da bir sonu vardır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’te konuştu: Bir gece ansızın gelebiliriz. Sabrın da bir sonu vardır
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Balkan turu ziyareti kapsamında ilk durağı Bosna Hersek oldu.

Erdoğan, ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'te baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve konsey üyeleri ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşma gerçekleştirdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Ege'de Yunanistan’ın Türk jetlerine tacizlerine ilişkin sorulan soruya gayrimeşru tehditlerin devam etmesi noktasında sabrının da bir sonu olduğunu ve vakti saati gelince gereğinin yapılacağını ifade etti.

Erdoğan söz konusu konuya ilişkin şu açıklamaları kaydetti:

“Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, ne dedim; vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz. Niye? Eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var.”

“O VAKİT SAAT GELİRSE GEREĞİ YAPILIR”

“Buralardan hareketle bize karşı bu tür böyle gayrimeşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu geldiği anda biz ne diyoruz, sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda vakti saati gelince gereği yapılır. Bunu da Yunanistan'ın bildiğine inanıyorum. O vakit saat gelirse gereği yapılır. Çünkü bizim uçaklarımıza radar kilitlemesi şu bu adımları atmak hayra alamet değil."

YILIN 8 AYINDA 1123 İHLAL

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'ın yaptığı hem hava hem de deniz ihlallerinin sayısını açıklanmış, geçen yıl bin 616 ihlal gerçekleştiren Yunanistan bu yılın 8 ayında 1123 ihlal yaptığı açıklanmıştı.

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Ayıp
6.09.2022 18:59
Nereye? Lunaparka mı? İki ülkede NATO ülkesi! Hep aynı hikaye, seçim yaklaştıkça, içeriye ver mehteri hesabı! Fakat maalesef hala bu gaza gelebilecek milyonlar var!  
 
Beşiktaşlı
6.09.2022 18:58
Yaaa Seçim Yaklaştı Ver Seçmenine Gazı Dün Suriye Bugün Yunanistan Yersen  
 
N.D
6.09.2022 18:53
Reis şimdii mi aklına geldi? Adalar birer birer elden giderken aklın neredeydi ?  
 
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