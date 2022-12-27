27 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • İpler gerildi, AB ve NATO devrede. Ordu ve polise 'hazır ol' emri

İpler gerildi, AB ve NATO devrede. Ordu ve polise 'hazır ol' emri

Sırbistan ve Kosova arasında gerginlik tırmanıyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı savunma bakanlığına asker sayısını artırma emri, ordu ve polise de "hazır ol" emri verdi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 02:34
Takip Et

İpler gerildi, AB ve NATO devrede. Ordu ve polise 'hazır ol' emri

İpler gerildi, AB ve NATO devrede. Ordu ve polise 'hazır ol' emri
+
Aa
-

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in bu gece itibarıyla ordu ve polise "hazır ol" emri verdiği duyuruldu.

AA'nın haberine göre; Savunma Bakanı Milos Vucevic, Vucic'in, Sırbistan ordusuna "en yüksek savaş hazırlığında" olmaları talimatı verdiğini ifade ederek, bunun gereken durumda silahlı çatışma anlamına gelebileceğini belirtti.

Paniğe yer olmadığını söyleyen Vucevic, "Ancak endişe için yer var. Belli ki sadece Sırbistan sorunların siyasi anlaşma ile çözüleceğine inanıyor. Karşı taraf (Kosova) sürekli olarak kendi başına hareket ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Bratislav Gasic, Cumhurbaşkanı Vucic'in polislere de "hazır ol" emri verdiğini kaydederek, Kosova'daki Sırpların korunmasının hedeflendiğini aktardı.

Kosovalı Sırpların eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasına tepki olarak Kosova'nın kuzeyinde 10 Aralık'tan bu yana kurduğu barikatlar hala kaldırılmazken, son yaşanan olaylar Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginliği yeniden tırmandırdı.

Sırbistan'ın genelkurmay başkanını sınır bölgesine göndermesinin ardından Kosova'nın kuzeyinde dün gece meydana gelen silahlı saldırı sonucu iki ülke karşı karşıya gelirken, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), gün içerisinde yaptığı açıklamada, saldırı olayının soruşturulduğunu belirtti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana 17 gündür ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısı yaptı.

KOSOVA'DA MEDYA ÇALIŞANLARINA SALDIRI

Bu arada, Kosova'nın kuzeyindeki yerel bir televizyon ekibine maskeli kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.

Kosova Gazeteciler Derneği AGK), Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Zubin Potok Belediyesine bağlı Zupç köyünde, maskeli kişiler tarafından "Klan Kosova" televizyonu çalışanlarına yönelik yapılan taşlı saldırıya tepki gösterdi.

Bunun, aralık ayı içerisinde Kosova'nın kuzeyindeki medya çalışanlarına 4. saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, "Bugün Zupç köyünde gazeteciler Qendresa Bellagoshi, Drin Demiri, kameraman Agon Bejtullahu ve şoför Elsad Sinani'den oluşan ekip taşlı saldırıya uğradı. Otomobilin kırılan camlarından hafif yaralanan gazeteci Bellagoshi ve şoför Sinani tedavi altına alındı" ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Baki
27.12.2022 03:10
Bu Sırp c. başkanı abd başkanı trump un karşısında süklüm püklüm oturan adam değilmi şimdi abd nato ve AB ye posta mı koyuyor yoksa birileri ne güvenip evdeki bulgurdan olma niyetimi var  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
1
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿Şirketlerini Erdoğan ailesinin şirketine devrettiler
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
2
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı sızdı! İktidara yakın gazete açıkladı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
3
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿Nehirde aniden ortaya çıktı timsahlar bile kaçacak delik aradı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
4
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿CHP'de adaylık istifaları başladı: 25 il ve ilçe başkanı görevinden ayrıldı
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
5
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿İsrail Filistinli futbolcuyu öldürdü
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
6
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
﻿Şehit ateşi bu defa Gaziantep’e düştü. P. Söz. Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
7
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿‘Yerli ve milli Escobar’ pankartı Süleyman Soylu'ya hakaretten ceza aldırdı
﻿13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
﻿13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
﻿13. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
﻿FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿FSM Köprüsü'nde zincirleme kaza: 4 yaralı
﻿Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
﻿Zelenskiy: Donbas'ta sıcak çatışmalar sürüyor
﻿Zelenskiy: Donbas'ta sıcak çatışmalar sürüyor
﻿Zelenskiy: Donbas'ta sıcak çatışmalar sürüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.