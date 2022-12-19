Savaş gemisi battı, 31 asker kayıp

Tayland Körfezi'nde Tayland Donanması'na ait bir Savaş Gemisi battı. Donanma, sabahın erken saatlerinde 75 denizcinin kurtarıldığını ve 31'inin hala suda olduğunu söyledi.

Kayıp denizciler için zamana karşı yarış sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına gemilerin yanı sıra helikopterlerin de katıldığı açıklandı. Kuzey ve orta Tayland yılın en düşük sıcaklıklarını yaşarken, güney Tayland son günlerde fırtınalar ve sellere ev sahipliği yapıyor.

Yetkililer gemilere karada kalmaları konusunda uyarıda bulunuyor.