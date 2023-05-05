'Savaş suçu' işleyen Iraklı, Belçika'da tutuklandı

Editör: Serkan Talan
2015'ten bu yana Belçika'da yaşayan bir Iraklının, 'savaş suçu' sebebiyle tutuklandığı açıklandı. Şahsın, 2009 ve 2010 yıllarında Bağdat'ta düzenlenen saldırılarda rol aldığı açıklandı.
Tutuklanma sebebi ise ''bir terörist grubun faaliyetlerine katılmak" ve "savaş suçları" olarak gösterildi.
1979 doğumlu bu kişinin, 2009 ve 2010 yıllarında yeşil bölgede en az 376 kişinin ölümüne ve 2.300'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan "birkaç bombalı saldırıdan kısmen sorumlu olan" El Kaide'ye ait bir terör hücresinin parçası olduğundan şüpheleniliyor.