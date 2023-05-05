'Savaş suçu' işleyen Iraklı, Belçika'da tutuklandı

Editör: Serkan Talan

2015'ten bu yana Belçika'da yaşayan bir Iraklının, 'savaş suçu' sebebiyle tutuklandığı açıklandı. Şahsın, 2009 ve 2010 yıllarında Bağdat'ta düzenlenen saldırılarda rol aldığı açıklandı.

Tutuklanma sebebi ise '' bir terörist grubun faaliyetlerine katılmak " ve " savaş suçları" olarak gösterildi.