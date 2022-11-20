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Ukrayna'dan Rus ordusuna 45 bin ceza davası

Ukrayna Ulusal Polisi tarafından, Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat gününden bu yana Rus ordusuna yaklaşık 45 bin ceza davası açıldığı açıklandı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 23:16
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Savaşın başladığından bu yana Ukrayna Rus ordusuna yönelik 45 bin dava açtı

Ukrayna'dan Rus ordusuna 45 bin ceza davası
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24 Şubat 2022 tarihinde başlayan saldırıların ardından, Rusya ve Ukrayna için hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmadı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun işlediği suçlara yönelik soruşturmalar ve davalar sürüyor.

Ukrayna Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana "Rus ordusu tarafından işlenen suçlar" ile ilgili 44 bin 662 ceza davasının açıldığı aktarıldı.

İŞKENCE YAPILAN 47 NOKTA KEŞFEDİLDİ

Rus ordusuna yönelik suçlamalar arasında "savaş yasalarının ve geleneklerinin ihlali", "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve dokunulmazlığına saldırı" ile "ihanet" ve "yıkım" yer aldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Sumi, Çernihiv, Kiev, Harkov, Donetsk, Herson ve Mıkolayiv bölgelerinde bugüne kadar Rus ordusunun Ukrayna vatandaşlarını yasadışı bir şekilde alıkoyduğu ve işkence yaptığı toplam 47 yerin keşfedildiği aktarıldı. (İHA)

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