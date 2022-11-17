Tahıl Anlaşması'nda son noktayı Ukrayna koydu

Ukrayna, 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.Ukrayna Altyapı Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından taşınabilmesine imkan veren tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasında anlaşıldı.

Açıklamaya göre Ukrayna ve Rusya, tahıl anlaşmasının uzatılması için uzlaşmaya İstanbul'daki görüşmelerde vardılar. Bakanlık, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin anlaşmanın garantörleri olmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl anlaşmasına ilişkin, "Mutabakatın kesintisiz işlemesi ve ayrıca tahılın Afrika başta olmak üzere en fazla ihtiyacı olan ülkelere ulaşımı için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Peskov da “Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var ancak önceki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak gerekiyor" demişti.