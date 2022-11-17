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Tahıl Anlaşması'nda son noktayı Ukrayna koydu

Ukrayna'dan kritik açıklama. Ukrayna Altyapı Bakanlığı Sosyal Medya üzerinden yaptığı açıklamada 19 Kasım'da dolacak olan tahıl anlaşmasının 120 gun uzatıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:40
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Ukrayna'dan kritik açıklama. Tahıl anlaşmasında son nokta konuldu

Tahıl Anlaşması'nda son noktayı Ukrayna koydu
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Ukrayna, 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.Ukrayna Altyapı Bakanlığı'nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre Ukrayna tahılının Karadeniz limanlarından taşınabilmesine imkan veren tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılmasında anlaşıldı.

Açıklamaya göre Ukrayna ve Rusya, tahıl anlaşmasının uzatılması için uzlaşmaya İstanbul'daki görüşmelerde vardılar. Bakanlık, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin anlaşmanın garantörleri olmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl anlaşmasına ilişkin, "Mutabakatın kesintisiz işlemesi ve ayrıca tahılın Afrika başta olmak üzere en fazla ihtiyacı olan ülkelere ulaşımı için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Peskov da “Tahıl anlaşmasının uzatılmasına yönelik olumlu gelişmeler var ancak önceki anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak gerekiyor" demişti.

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