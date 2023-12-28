Savaşlar nedeniyle savunma siparişleri rekor kırdı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
Savaşlar nedeniyle savunma siparişleri rekor kırdı
Dünyanın dört bir yanında yaşanan savaşlar nedeniyle ülkelerin savunma harcamaları rekorlar kırarken, verilen silah ve mühimmat siparişlerinde de büyük artışlar yaşanıyor.

Dünyanın en büyük savunma şirketlerinin kazançları katlanarak artıyor. Ukrayna, Gazze ve daha bir çok yerde yaşanan savaşlar nedeniyle son 2 yılda yüzde 10’un üzerinde yükselen siparişler, sektörün de rekorlar kısmasına neden oldu.

Financial Times tarafından, ABD'nin en büyük müteahhitleri, Britanya'nın BAE Systems ve Güney Kore'nin Hanwha Aerospace'inin de aralarında bulunduğu 15 savunma grubu üzerinde yapılan bir analiz, tüm yıl verilerinin mevcut olduğu en son yıl olan 2022'nin sonunda, birikmiş siparişlerin birleşik siparişlerinin 2 yıl önceki 701,2 milyar dolardan 777,6 milyar dolara yükseldiğini ortaya çıkardı.

Bu ivme 2023'te de devam ederken, yılın ilk altı ayında bu şirketlerin toplam birikmiş iş hacmi 764 milyar dolara yükseldi.

Son Haberler
Avrupa ve Türkiye’nin En İyi Balı - Toros Dağı Bal Sağlık
Avrupa ve Türkiye’nin En İyi Balı - Toros Dağı Bal
Kamyon araçları betona buladı. O anlar saniye saniye kamareda Gündem
Kamyon araçları betona buladı. O anlar saniye saniye kamareda
Visa’dan 2024’te 5 önemli trend Ekonomi
Visa’dan 2024’te 5 önemli trend
Yahudilerden Müslüman mezarlığına saldırı. Kesik eşek başı astılar Dünya
Yahudilerden Müslüman mezarlığına saldırı. Kesik eşek başı astılar
Diyet sırasında tok tutan besinler ortaya çıktı Sağlık
Diyet sırasında tok tutan besinler ortaya çıktı
Yeni asgari ücretin ilk öpücük haberi geldi. Ehliyet ve yeni kimlik ücretleri belli oldu Ekonomi
Yeni asgari ücretin ilk öpücük haberi geldi. Ehliyet ve yeni kimlik ücretleri belli oldu
İshalden neler ve nereler sorumlu Sağlık
İshalden neler ve nereler sorumlu