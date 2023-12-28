Savaşlar nedeniyle savunma siparişleri rekor kırdı

Dünyanın en büyük savunma şirketlerinin kazançları katlanarak artıyor. Ukrayna, Gazze ve daha bir çok yerde yaşanan savaşlar nedeniyle son 2 yılda yüzde 10’un üzerinde yükselen siparişler, sektörün de rekorlar kısmasına neden oldu.



Financial Times tarafından, ABD'nin en büyük müteahhitleri, Britanya'nın BAE Systems ve Güney Kore'nin Hanwha Aerospace'inin de aralarında bulunduğu 15 savunma grubu üzerinde yapılan bir analiz, tüm yıl verilerinin mevcut olduğu en son yıl olan 2022'nin sonunda, birikmiş siparişlerin birleşik siparişlerinin 2 yıl önceki 701,2 milyar dolardan 777,6 milyar dolara yükseldiğini ortaya çıkardı.

Bu ivme 2023'te de devam ederken, yılın ilk altı ayında bu şirketlerin toplam birikmiş iş hacmi 764 milyar dolara yükseldi.