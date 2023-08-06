Savaşta gözünü kaybeden Ukraynalı model Irina Bilotserkovets ünlü dergiye kapak oldu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ukraynalı model ve Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko’nun asistanının eşi olan Irina Bilotserkovets, geçen yıl savaş başladıktan iki gün sonra 26 Şubat’ta düzenlenen saldırıda yaralanmıştı. Üç çocuğunun da içinde olduğu otomobiliyle eve dönerken bir anda çatışmanın ortasında kalan model, tek gözünü kaybetti.

Geçirdiği ameliyatlar sonrasında Playboy dergisine kapak olan Bilotserkovets, verdiği röportajda yaşadıklarını anlatırken, “Yalnızca başımda inanılmaz bir acı hissettiğimi hatırlıyorum” dedi ve doktorların kendisine “Büyük ihtimalle öleceksin” dediğini aktardı.

Bilotserkovets, tedavi için Almanya’nın başkenti Berlin’e gitti. Berlin'deki bir hastanede büyük bir rekonstrüktif ameliyat geçirmek zorunda kaldı ve o zamandan beri Ukrayna'da bir direniş sembolü haline geldi.

Ukraynalı model, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bir gözümü kaybetmiştim, her yerimden tüpler çıkıyordu, saçlarım ameliyattan dolayı kazınmıştı. Her yerimde dikişler ve yaralar vardı. Frankenstein’ın canavarından farksızdım. Çenem de parçalanmıştı.”

Bilotserkovets'in şu ifadesi de önemli:

"Artık güzel bir yüzüm yok ama vücudumun geri kalanı güzel."

Bilotserkovets, Playboy'un "savaş sırasında yaralanan ancak yaşama inancını kaybetmemiş Ukraynalı kadınların dayanıklılığına" vurgu yapan "Kadınlar güçlüdür" özel sayısı için kapak pozu verdi.

Amerikan dergisi yaptığı açıklamada, onu yeni baskının "kahramanı" olarak nitelendirdi. Bilotserkovets şimdi Ukrayna askerleri için etkinlikler düzenlemek için çalışıyor.