Savaştaki Rusya da halkını korumak için faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası, gelişmekte olan piyasalardaki en sert değer kayıplarından birinin ekonomiyi olumsuz etkilemesinin ardından yapılan acil toplantıda faiz oranlarını keskin bir şekilde artırdı.

Rusya Merkez Bankası toplantısından faiz kararı çıktı. Halen yüzde 8.5 olan faiz oranı yüzde 12’ye yükseldi. Bu, Rusya’nın yaklaşık 18 ay önce Ukrayna’yı işgalinin hemen sonrasındaki ikinci ve en keskin artış. Toplantı, rublenin geçen yıl Mart ayından bu yana ilk kez kısa bir süre için 100 doları geçmesinin ardından bir ay öne alındı.

Öte yandan Rusya’da ruble son iki haftada önemli oranda değer kaybetmiş ve 1 dolar 100 rublenin üzerine çıkmıştı.

ENFLASYON YÜZDFE 4,3 OLMUŞTU

Yılbaşında 71 seviyesinde olan dolar/ruble kuru, bu yıl ülkenin cari fazlasındaki düşüş ve turizm harcamalarının etkisiyle yükselişe geçmişti.

Kur artışına rağmen Rusya’da yıllık tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 4,3 olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ekonomi danışmanlarından Maksim Oreşkin, dün yaptığı açıklamada, rubledeki değer kaybıyla ilgili olarak “gevşek para politikası” uyguladığı gerekçesiyle merkez bankasını suçlamıştı.

NATO destekli Ukrayna güçleriyle savaş halinde olan Rusya’ya karşı başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri tarihte eşi görülmemiş sayıda yaptırım kararı almıştı.

AKP İKTİDARI ‘NAS’ DİYEREK TÜRK HALKINI FAKİRLEŞTİRMİŞTİ

AKP İktidarı koronavirüs salgını sonrası ısrarla faizi indirerek Türk halkını fakirleştirmişti. ‘Nas’ söylemi ile birlikte kademeli olarak faizi tek hanelere indiren iktidarın politikaları enflasyonda büyük artışa neden olmuştu.