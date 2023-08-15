Savaştaki Rusya da halkını korumak için faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası halkını enflasyona korumak için faiz artırma kararı aldı. Alınan karar ile faiz yüzde 8,5’ten yüzde 12’ye çekildi. AKP iktidarı 2,5 yıl boyunca ‘Nas’ diyerek faizi düşürerek Türk halkını fakirleştirmişti.

Savaştaki Rusya da halkını korumak için faiz artırdı

Rusya Merkez Bankası, gelişmekte olan piyasalardaki en sert değer kayıplarından birinin ekonomiyi olumsuz etkilemesinin ardından yapılan acil toplantıda faiz oranlarını keskin bir şekilde artırdı.

Rusya Merkez Bankası toplantısından faiz kararı çıktı. Halen yüzde 8.5 olan faiz oranı yüzde 12’ye yükseldi. Bu, Rusya’nın yaklaşık 18 ay önce Ukrayna’yı işgalinin hemen sonrasındaki ikinci ve en keskin artış. Toplantı, rublenin geçen yıl Mart ayından bu yana ilk kez kısa bir süre için 100 doları geçmesinin ardından bir ay öne alındı.

Öte yandan Rusya’da ruble son iki haftada önemli oranda değer kaybetmiş ve 1 dolar 100 rublenin üzerine çıkmıştı.

ENFLASYON YÜZDFE 4,3 OLMUŞTU

Yılbaşında 71 seviyesinde olan dolar/ruble kuru, bu yıl ülkenin cari fazlasındaki düşüş ve turizm harcamalarının etkisiyle yükselişe geçmişti.

Kur artışına rağmen Rusya’da yıllık tüketici enflasyonu temmuzda yüzde 4,3 olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ekonomi danışmanlarından Maksim Oreşkin, dün yaptığı açıklamada, rubledeki değer kaybıyla ilgili olarak “gevşek para politikası” uyguladığı gerekçesiyle merkez bankasını suçlamıştı.

NATO destekli Ukrayna güçleriyle savaş halinde olan Rusya’ya karşı başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri tarihte eşi görülmemiş sayıda yaptırım kararı almıştı.

AKP İKTİDARI ‘NAS’ DİYEREK TÜRK HALKINI FAKİRLEŞTİRMİŞTİ

AKP İktidarı koronavirüs salgını sonrası ısrarla faizi indirerek Türk halkını fakirleştirmişti. ‘Nas’ söylemi ile birlikte kademeli olarak faizi tek hanelere indiren iktidarın politikaları enflasyonda büyük artışa neden olmuştu.

Öne Çıkanlar
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Son Haberler
Kırklareli’nde trafik kazası: 3 yaralı Güncel
Kırklareli’nde trafik kazası: 3 yaralı
Altay Bayındır'ın aklı Amerika'da kaldı Spor
Altay Bayındır'ın aklı Amerika'da kaldı
33 kişinin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü gözaltına alındı Güncel
33 kişinin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü gözaltına alındı
Mıcır yüklü tır devrildi Güncel
Mıcır yüklü tır devrildi
Mucize faydaları ortaya çıkan bitki her derde deva. Yıllarca çöpe atılarak hata yapıldı Şifalı Bitkiler
Mucize faydaları ortaya çıkan bitki her derde deva. Yıllarca çöpe atılarak hata yapıldı
Suriye’den gelen kaçaklar Hatay’da depremzede çadırlarına yerleşti Güncel
Suriye’den gelen kaçaklar Hatay’da depremzede çadırlarına yerleşti
Ünlü sunucu Ali İhsan Varol Kelime Oyunu yarışmasını bıraktı. Magazin
Ünlü sunucu Ali İhsan Varol Kelime Oyunu yarışmasını bıraktı.