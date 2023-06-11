Savcı Sayan'ın yeğeni düğünde maganda kurşunuyla başından yaralandı

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan, düğünde maganda kurşunuyla vuruldu

Savcı Sayan'ın yeğeni düğünde maganda kurşunuyla başından yaralandı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde 9 Haziran'da gerçekleşen bir düğünde, havaya ateş eden kişilerin kurşunlarından biri eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın (20) kafasına isabet etti.

Ağır yaralanan genç, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kritik olan Ali Sayan için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk kararı alındı. Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağı Ağrı'ya gönderildi. Yaralı genç, 11 Haziran'da Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan ambulans uçağa bindirilerek Ankara'ya nakledildi.

Yaralının sevki sırasında Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ve aile fertleri de havalimanında hazır bulundu. Maganda kurşunuyla yaralanan Ali Sayan'ın tedavisi Ankara'da devam ediyor.

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