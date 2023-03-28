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Barcelona'nın başı bu kez dertte. Savcılık yasa dışı para tespit etti

Sadece İspanya'yı değil dünya basınını da sarsan Barcelona'nın 'Negreira Davası'nda yeni gelişmeler yaşandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 19:16
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Savcılık Barcelona'da yasa dışı para buldu

Barcelona'nın başı bu kez dertte. Savcılık yasa dışı para tespit etti
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İspanya Hakem Teknik Kurulu eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira ve oğlunun sahip olduğu şirketlere ödeme yaptığı iddialarıyla ilgili Barcelona Kulübü hakkında açılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
Marca'da yer alan habere göre; Enriquez Negreira ve oğlunun şirketleri, 2001'den 2018'e kadar Barcelona'ya milyonlarca dolarlık faturalar kestiler. Savcılık, Barcelona'nın daha fazla ödediğini düşünse de şu ana kadar 2.971 milyon euro'luk fautra tespit etti ve bunların hangi hizmetlere karşılık geldiğini öğrenmeye çalıştı.
Yaklaşık 3 milyon euro'nun 518 bin euro'sunun video analiz için ödendiği tespit edildi. Barcelona'nın, Negreira Sanchez'in oğluna İspanya Milli Takımı ve diğer milli takımların maçlarının video analizi için bu ücreti ödediğine dair faturalar ortaya çıktı.
Savcılık, Negreira Sanchez'in oğlundan alınan video analizlerin bir örneğini Barcelona'dan talep etti. 2014 - 2018 yılları arasında oynanan maçlara dair video analizleri ise Barcelona bulamadı ve Savcılık'a iletemedi.
Savcılık'ın açıklamasında, "Hizmetin sağlandığı videolar veya diğer fiziksel materyaller kulüp tarafından bulunamamıştır. Bu işlerden sorumlu kişilerin artık kulüpte görev almadığı ve bu nedenle gerekli materyallerin bulunamadığı cevabı verilmiştir." denildi.

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