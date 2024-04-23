'Savcıyım' dedi 700 bin TL'yi alıp kaçtı

Yıl 2024 ama 'Savcıyım' diyerek arayana hala ısrarla kanmaya devam ediliyor. Yapılan onca uyarı ve yapılan haberler sonucunda karşı taraf hiç araştırılmadan bütün mal varlık önlerine sunuluyor.

Buna benzer bir olay da Samsun'dan geldi.

İ.Y. adlı bir kişi kendini telefonda 'savcı' olarak tanıtıp, ‘kimlik bilgileriniz terör örgütü tarafından suçta kullanıldı’ diyerek Atakum ilçesinde ikamet eden Irak uyruklu H.A.'yı dolandırdı. Önce H.A.'yı yanına çağırdı.

700 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Bulunduğu yerden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kavak ilçesine giden H.A., 200 gram ziynet eşyası, 5 bin 800 dolar ve 8 bin liradan oluşan ortalama 700 bin TL'sini İ.Y.’ye verdi.

Parayı teslim ettikten bir süre sonra dolandırıldığını fark eden H.A., dolandırıcıyı polise şikayet etti.

SAMSUN'DA DOLANDIRDI MALATYA'DA YAKALANDI

Dolandırıcılıkla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, İ.Y.’nin taksiyle olay yerine geldiğini tespit etti. Taksinin Malatya’nın Hekimhan ilçesine gittiği tespit edildi.

Ekipler, Hekimhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçip, İ.Y. ve 37 yaşındaki taksi sürücüsü H.B.’yi ziynet eşyası ve paralarla yakalayıp, gözaltına aldı.

H.B., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, İ.Y. ise Samsun’a geri getirildi.